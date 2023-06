Próximo jogo do Brasil no vôlei já tem data. Foto: Reprodução Youtube Volleyball World

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino vai ser contra a Turquia

Mesmo após a derrota para o Canadá, a Seleção Brasileira de vôlei feminino já tem data marcada para voltar a jogar na terceira e última semana classificatória da Liga das Nações. Confira a data do jogo do Brasil vôlei feminino e o horário para assistir ao vivo.

Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

O próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra a Turquia na sexta-feira, 30 de junho, às 10h30, horário de Brasília, em Bangkok, na Tailândia. O embate é válido pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações.

O torcedor pode assistir a partida entre Brasil e Turquia no canal SporTV 2, disponível em operadoras de televisão por assinatura em qualquer lugar do país.

O Brasil não está eliminado da Liga das Nações se perder para a Turquia. No entanto, o caminho até as quartas de final pode se tornar mais complicado. O elenco ocupa a terceira posição com sete vitórias e 21 pontos. Confira a classificação vôlei feminino na Liga das Nações 2023 aqui.

JOGO DO BRASIL VÔLEI FEMININO NA TERCEIRA SEMANA

Brasil 3 x 2 Itália

Quarta-feira, 28/06

Brasil 2 x 3 Canadá

Quinta-feira, 29/06

Brasil x Turquia (próximo jogo do Brasil vôlei feminino)

Sexta-feira, 30/06 às 10h30 (Horário de Brasília)

Brasil x Tailândia

Domingo, 02/07 às 10h30 (Horário de Brasília)

Quem o Brasil vai pegar nas quartas de final?

Se carimbar o passaporte para as quartas de final, o Brasil vai enfrentar uma das seleções que terminaram a primeira fase da Liga das Nações entre os sete primeiros. No entanto, tudo vai depender da posição em que o elenco de vôlei feminino termina a terceira semana.

O chaveamento das quartas de final funciona da seguinte maneira: o primeiro colocado enfrenta o oitavo colocado, o segundo joga contra o sétimo e assim sucessivamente. Isso significa que, se o Brasil terminar em terceiro lugar, vai enfrentar o sexto lugar da classificação geral

Ocupam a parte de cima da tabela Estados Unidos, Polônia, Brasil, Alemanha, Turquia, China, Japão e Canadá. As americanas já tem vaga assegurada por sediarem em Arlington, nos Texas, os embates. Com isso, uma nova vaga se abre na tabela.

As quartas de final estão marcadas para 12 e 13 de julho.

