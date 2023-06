Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra a Eslovênia

A Seleção Brasileira de vôlei masculino acumula quatro vitórias na Liga das Nações, ocupando a quarta posição na classificação geral. O elenco vem de derrota para o Japão, líder da tabela, e por isso terá que se recuperar. Saiba quando será o próximo jogo do Brasil vôlei masculino.

Seleção do Brasil vôlei masculino enfrenta a Eslovênia na próxima rodada

O próximo jogo do Brasil vôlei masculino está marcado para sábado, 24 de junho, contra a Eslovênia, pela segunda semana da Liga das Nações. A cidade de Orleans, na França, será o palco do confronto às 11h30, horário de Brasília.

Sob o comando do técnico Renan Dal Zotto, o grupo brasileiro busca a segunda medalha de ouro da história na competição. O desempenho nas quadras, entretanto, tem deixado a desejar. Com quatro vitórias, o Brasil vôlei masculino soma 13 pontos em quarto lugar na classificação.

O time venceu a Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Bulgária, mas perdeu para Cuba e Japão entre a primeira e a segunda semana. Para se classificar até as quartas de final, tem que terminar entre os sete primeiros.

Confira todos os jogos do Brasil vôlei masculino na segunda semana.

SEGUNDA SEMANA DA LIGA DAS NAÇÕES VÔLEI MASCULINO

Brasil 3 x 0 Bulgária

Terça-feira, 20/06

Brasil 2 x 3 Japão

Quinta-feira, 22/06

Brasil x Eslovênia, às 11h30 – SporTV 2

Sábado, 24/06

Brasil x França, às 12h30 – SporTV 2

Domingo, 25/06

Saiba quando será o próximo jogo da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino

Como funciona as quartas de final da Liga das Nações?

Oito equipes disputam as quartas de final, a primeira fase do mata-mata na Liga das Nações de vôlei masculino. Isso significa que, para carimbar o passaporte até a etapa, os elencos precisam terminar entre os sete primeiros na classificação geral. A única exceção é a Polônia, anfitriã das quartas de final em Gdansk.

Caso a Seleção Polonesa termine entre os sete primeiros, uma nova vaga se abre para o oitavo lugar. Daí, os times disputarão as quartas nos dias 19 e 20 de julho, com quatro confrontos. Os vencedores avançam para a semifinal, marcadas para o dia 22, sábado.

No domingo, 23 de julho, a final e o terceiro lugar pela medalha de bronze será realizado.

Brasil na temporada passada da Liga das Nações

No ano passado, a Seleção do Brasil vôlei masculino não fez uma boa campanha na Liga das Nações. O elenco entrou em quadra como campeão, já que venceu em 2021, mas não conseguiu chegar às finais.

Terminou em sexto lugar na classificação geral com 24 pontos, somados em oito vitórias e quatro derrotas. Nas quartas de final, o grupo brasileiro de Renan Dal Zotto encontrou os Estados Unidos e, por 3 sets a 1, os americanos levaram a melhor e se classificaram para a semifinal.

No fim do campeonato, a França bateu os EUA e ficou com o título, o primeiro no vôlei masculino.

Leia também:

Como funciona e onde assistir Draft NBA 2023 ao vivo