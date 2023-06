Próximo jogo da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino é contra a Itália

Com seis vitórias entre as duas semanas já disputadas, a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino ocupa a quinta posição da Liga das Nações com 18 pontos. O elenco tem uma semana para descansar enquanto espera pelo início da terceira e última rodada. Saiba quando é o próximo jogo da Seleção feminina de vôlei e como assistir.

Seleção Brasileira de Vôlei Feminino enfrenta a Itália no fim de junho

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino entra em quadra na quarta-feira, 28 de junho, contra a Itália pela terceira semana da Liga das Nações. A cidade de Bangkok, na Tailândia, será o palco do confronto às 10h30, horário de Brasília.

O elenco de José Roberto Guimarães é o quinto colocado na classificação com 18 pontos. Venceu Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia e Alemanha, mas perdeu da China e Estados Unidos. A última semana da fase classificatória vai definir o futuro da Seleção Brasileira na Liga das Nações.

Confira todos os jogos da terceira semana da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino.

TERCEIRA SEMANA:

Brasil x Itália – SporTV 2

Quarta-feira, 28/06 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Brasil x Canadá – SporTV 2

Quinta-feira, 29/06 às 07h (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Brasil x Turquia – SporTV 2

Sexta-feira, 30/06 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Tailândia x Brasil – SporTV 2

Domingo, 02/07 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Quantas equipes se classificam para as quartas de final?

Sete seleções se classificam para as quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino. Os Estados Unidos, anfitriões da fase eliminatória, tem a vaga garantida na competição.

Os sete primeiros times da classificação feminina avançam para as quartas, a primeira etapa do mata-mata. Todos os jogos serão disputados em Arlington, no estado do Texas, Estados Unidos. Os jogos serão realizados entre 12 e 13 de julho de 2023, em horários alternados.

Os vencedores avançam para a semifinal, marcada para 15 de julho, sábado. No dia seguinte, 16, os dois finalistas jogam a final enquanto os perdedores disputam a medalha de bronze da Liga das Nações.

No Brasil, a decisão do vôlei feminino será exibida às 19h30, horário de Brasília.

O Brasil já ganhou a Liga das Nações de vôlei feminino?

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino nunca ganhou a Liga das Nações. Por outro lado, o elenco brasileiro soma três medalhas de prata na competição, isto é, bateu na trave em três oportunidades seguidas.

Em 2019, o Brasil alcançou a final depois de uma campanha espetacular mas na final perdeu para os Estados Unidos pelo placar de 3 sets a 2. No ano de 2020 a competição não aconteceu devido ao Covid-19.

Já em 2021, novamente a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino e os Estados Unidos carimbaram o passaporte para a final e, mais uma vez, deu EUA. Em 2022, a Itália superou o Brasil por 3 sets a 0. Relembre a final aqui.

Antes de virar Liga das Nações, o torneio de vôlei feminino era chamado de Grand Prix, em diferente formato de disputas e números de seleções. Nele, o Brasil soma 12 títulos.

