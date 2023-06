Seleção Brasileira volta a jogar no domingo. Foto: Reprodução SporTV

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra a França

Sob o comando de Renan Dal Zotto, a Seleção Brasileira de vôlei masculino disputa a Liga das Nações. Pela segunda semana da fase classificatória, o elenco venceu a Eslovênia e, agora, saiba qual é o próximo jogo do Brasil vôlei masculino para fechar a rodada.

Confira a classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2023 durante a segunda semana.

Seleção do Brasil vôlei masculino enfrenta a França na próxima rodada

O próximo jogo do Brasil vôlei masculino vai ser no domingo, 25 de junho, contra a França, pela última rodada da segunda semana na fase classificatória da Liga das Nações. As equipes entram em quadra às 12h30, meio dia e meia, em Orleans, na França.

Com exclusividade, o canal SporTV 2, na TV paga, transmite o jogo do Brasil vôlei masculino para todo o país neste domingo. Não há transmissão em nenhuma emissora na televisão aberta.

O treinador Renan Dal Zotto escalou 14 atletas para a segunda fase da competição. Bruninho, Lucarelli e Lucão, campeões olímpicos e titulares estarão presente em quadra. O Brasil ocupa a sétima posição com 13 pontos, somados em quatro vitórias.

Na segunda semana a Seleção Brasileira venceu a Bulgária e perdeu para o Japão. Confira a agenda do elenco brasileiro e os desafios.

SEGUNDA SEMANA DA LIGA DAS NAÇÕES VÔLEI MASCULINO

Brasil 3 x 0 Bulgária

Terça-feira, 20/06

Brasil 2 x 3 Japão

Quinta-feira, 22/06

Brasil 3 x 1 Eslovênia

Sábado, 24/06

Brasil x França, às 12h30

Domingo, 25/06

Saiba quando será o próximo jogo da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino

Do que o Brasil precisa para se classificar?

Para avançar às quartas de final, a Seleção Brasileira precisa terminar a primeira fase entre os sete primeiros da classificação geral na Liga das Nações. Não há um número exato de pontos que o time precisa fazer para garantir a vaga, mas é importante vencer todos os jogos na fase classificatória.

Na temporada anterior, as equipes que somaram mais de 20 pontos carimbaram o passaporte. Isso significa que, se o Brasil fechar a sua participação com mais de seis vitórias consegue a classificação.

A única exceção é a Polônia, que sediará a fase eliminatória em Gdansk e, por isso, é o oitavo classificado. Caso os poloneses ocupem as primeira posições, uma nova vaga será aberta.

As quartas de final serão disputadas entre 19 e 20 de julho, com quatro jogos. É importante lembrar que os confrontos são únicos, ou seja, quem perde está fora.

