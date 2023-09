Osasco vai enfrentar o Sesi Vôlei Bauru no próximo jogo - Foto: DCI

Equipe volta a jogar pela sexta rodada do Campeonato Paulista

Próximo jogo do Osasco vôlei feminino é contra o Sesi Bauru no Paulista

Vice-líder do Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Osasco vai enfrentar o Sesi Vôlei Bauru, atual primeiro colocado na classificação, em embate acirrado na quadra. Com transmissão ao vivo no Sportv, saiba quando é o jogo e o que esperar.

Acompanhe a classificação atualizada do Campeonato Paulista de 2023

Quando é o próximo jogo do Osasco vôlei feminino?

O Osasco enfrenta o Sesi Vôlei Bauru na sexta-feira, 08 de setembro, às 20h (horário de Brasília), no Ginásio Prof. Jose Liberatti, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. O Sportv, canal da TV paga, vai transmitir a partida ao vivo para todo o país.

O duelo é válido pela sexta rodada da primeira fase no Campeonato Paulista e coloca frente a frente líder e vice-líder. O Osasco venceu o Pinheiros na semana passada fora de casa, por isso subiu para a segunda posição da tabela com nove pontos. O elenco soma três vitórias no estadual sendo duas em casa e uma fora.

Já o Sesi Bauru tem 12 pontos na liderança, mas com uma partida a mais do que o Osasco. Atual campeão estadual, o elenco venceu dois jogos em casa e dois fora, favorito na competição pelo segundo título consecutivo.

Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Vôlei Bauru - 20h (de Brasília)

Sexta-feira, 08/09 no Ginásio Prof. Jose Liberatti

Onde assistir: Sportv 2

Tabela de jogos do Osasco no Paulista

Na primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Osasco vai disputar seis partidas contra os outros seis participantes, três dentro de casa e três fora como manda o calendário da Federação Paulista de Voleibol.

A vitória por 3:1 ou 3:0 garante três pontos para o elenco vencedor, enquanto 3:2 dá dois ao time que ganhar a partida e um para o perdedor.

18 de agosto - Osasco 3 x 0 São Caetano - 3ª rodada

25 de agosto - Osasco 3 x 0 Campinas - 4ª rodada

31 de agosto - Pinheiros 1 x 3 Osasco - 5ª rodada

08 de setembro - Osasco x Sesi Vôlei Bauru - 20h - 6ª rodada

12 de setembro - Barueri x Osasco - 19h - 2ª rodada

15 de setembro - Sorocaba x Osasco - 19h - 7ª rodada

Como funciona o Campeonato Paulista de vôlei?

As equipes de Osasco, Pinheiros, Sesi Vôlei Bauru, Barueri, Campinas, Sorocaba e São Caetano disputam o Campeonato Paulista de vôlei feminino em 2023. Assim como no masculino, o feminino também é dividido em duas fases: a classificatória e a eliminatória.

De 7 de agosto até 15 de setembro, a primeira fase reúne todos os clubes em sete rodadas, onde jogam entre si em turno único entre pontos corridos. Cada resultado dá pontuações diferentes para os times na classificação, onde em caso de empate o tie-break, ou cinco set, é realizado para saber quem leva a melhor. Os quatro melhores na tabela avançam para a fase eliminatória.

Na semifinal reúne os quatro times, onde o primeiro joga contra o quarto colocado e o segundo diante do terceiro, em dois jogos e o Golden Set como critério de desempate.

