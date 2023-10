Quando é a final do vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos em 2023?

Brasil e República Dominicana estão na final de vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos 2023, que será realizado na quinta-feira, 26 de outubro, às 20h (de Brasília), em Santiago, na Arena Parque O'Higgins. Cuba, maior vencedora da modalidade no torneio, está fora da disputa.

Quem vai disputar a final do vôlei feminino no Pan-Americano?

A final do vôlei feminino no Pan-Americano será entre Brasil e República Dominicana na quinta-feira, 26 de outubro, às 20h, horário de Brasília, em Santiago. Argentina e México, perdedores da semifinal, vão disputar a medalha de bronze.

Além da final e o embate pelo bronze, o Pan também realizará partida para definir o 8, 7, 5 e 6 lugar na classificação geral, sem entrega de medalhas.

Com o chaveamento definido, Argentina e República Dominicana abrem a rodada da semifinal. Líder do grupo B, as dominicanas avançaram direto para as semis, enquanto argentinas passaram em segundo lugar no grupo A, com vitória em cima das chilenas nas quartas de final.

Confira a programação completa do último dia de vôlei feminino, segundo o site oficial dos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Disputa pelo 7º e 8º lugar

Quinta-feira, 26/10 às 10h

Local: Arena Parque O'Higgins

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Disputa pelo 5º e 6º lugar

Quinta-feira, 26/10 às 13h

Local: Arena Parque O'Higgins

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Disputa pelo bronze: perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Quinta-feira, 26/10 às 17h

Local: Arena Parque O'Higgins

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Final: Brasil X República Dominicana

Quinta-feira, 26/10 às 20h

Local: Arena Parque O'Higgins

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Confira a tabela completa dos Jogos Pan-Americanos no Vôlei Masculino 2023

Quais seleções já conquistaram a medalha de ouro no Pan?

Apenas cinco seleções de vôlei feminino já subiram ao lugar mais alto do pódio no Pan-Americano desde a primeira edição, em 1955, na Cidade do México. Cuba é o maior vencedor da história do torneio continental com oito títulos, o último conquistado em 2007, no Rio de Janeiro.

O Brasil é o segundo maior vencedor do Pan com quatro medalhas de ouro, conquistadas em 1959, 1963, 1999 e 2011 pela última vez, quando derrotou Cuba em final emocionante com a presença de Sheilla Castro e Fabi Alvim, sob o comando do treinador José Roberto Guimarães.

Estados Unidos, República Dominicana e México também venceram o torneio de vôlei, enquanto Peru, Colômbia, Argentina e Canadá já ganharam medalhas de prata e bronze, mas não ouro.

A seguir, confira o quadro completo de medalhas com informações do portal Olimpíadas Todo Dia.

Cuba - 8 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze

Brasil - 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze

Estados Unidos - 2 medalhas de ouro, 5 de prata e 5 de bronze

República Dominicana - 2 medalhas de ouro, 0 de prata e 1 de bronze

México - 1 medalha de ouro, 0 de prata e 3 de bronze

Peru - 0 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronzes

Colômbia - 0 medalhas de ouro, 1 de prata e 0 de bronze

Argentina - 0 medalhas de ouro, 0 de prata e 1 de bronze

Canadá - 0 medalhas de ouro, 0 de prata e 1 de bronze

