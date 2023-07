Quando é o próximo jogo vôlei feminino na Liga das Nações de 2023?

A Liga das Nações de vôlei feminino deu uma pausa para os jogos do masculino de vôlei, mas já tem data para voltar. Na nova rodada, a Seleção brasileira vai enfrentar a China e se perder dá adeus a chance de ouro na disputa. Veja a programação.

Confira todos os valores da premiação da Liga das Nações 2023 aqui.

Próximos jogos de vôlei feminino Liga das Nações

Os próximos jogos de vôlei feminino Liga das Nações são pelas quartas de final e estão marcados para os dias 12 e 13 de julho, quarta e quinta-feira, em Arlington, no Texas, Estados Unidos.

Através do cruzamento olímpico, os confrontos foram definidos. Polônia, Alemanha, Brasil e China estão em um lado da chave e do outro Estados Unidos, Turquia, Itália e Japão. Disputarão na sequência a semifinal, a disputa pela medalha de bronze a final.

A Polônia terminou em primeiro lugar, enquanto a Seleção Brasileira ficou em quarto lugar com 24 pontos após oito vitórias. Como os Estados Unidos ocupou a segunda posição, o oitavo colocado também avançou.

Quarta-feira, 12 de julho:

Polônia x Alemanha - 18h (Horário de Brasília)

Estados Unidos x Japão - 21h30 (Horário de Brasília)

Quinta-feira, 13 de julho:

Brasil x China - 12h30 (Horário de Brasília)

Turquia x Itália - 16h (Horário de Brasília)

Qual é o caminho do Brasil até a final feminina?

Para chegar até a final da Liga das Nações de 2023 a Seleção Brasileira de vôlei feminino terá um longo caminho, e o primeiro grande desafio será contra a China, na quinta, 12.

As chinesas terminaram em quinto lugar na classificação com a mesma pontuação das brasileiras. No entanto, o elenco da Ásia venceu o grupo de José Roberto Guimarães por 3 sets a 2 na primeira rodada. O cenário é completamente diferente nas quartas de final e não há favoritas.

Se o Brasil vencer a China poderá enfrentar a Polônia ou a Alemanha na semifinal. Daí, enfrentará as adversárias do outro lado da chave. Confira no desenho a seguir qual é o caminho da Seleção até a final.

QUARTAS DE FINAL (12 e 13 de julho):

Brasil x China

SEMIFINAL (15 de julho):

Brasil x Polônia ou Alemanha

FINAL (16 de julho):

Brasil x Estados Unidos, Japão, Turquia ou Itália

Quem é o destaque do Brasil?

Diferentemente da Itália que tem Paola Egonu, ou da Turquia que conta com o ataque poderoso de Karakurt, a Seleção Brasileira não tem apenas uma estrela; o jogo coletivo

Em cada embate as brasileiras mostram porque são favoritas à medalha de ouro. No confronto contra a Tailândia, o último da terceira rodada, Gabi marcou 18 pontos, enquanto Carol fez 14 e Thaisa 11. Enquanto isso, no duelo contra a Itália, o mais difícil em Bangkok, a oposta Rosamaria fez 21 pontos Gabi acertou 25 em retorno triunfante.

Thaisa, bicampeã olímpica, também é outro destaque no elenco de José Roberto Guimarães, assim como Pri Daroit, Macris e Natinha.

A equipe campeã da Liga das Nações de vôlei feminino vai faturar, além da medalha de ouro e o troféu, a premiação em dinheiro de R$ 4,7 milhões (o mesmo que US$ 1 milhão). É importante ressaltar que os valores são iguais para ambos os gêneros em todas as fases.

O segundo colocado vai levar R$ 2,3 milhões, ou 500 mil dólares. Neste ano, a Federação Internacional de Voleibol disponibilizou 7,5 milhões de dólares para a premiação da fase final, o mesmo que R$ 35 milhões na cotação de julho. As seleções de primeiro ao oitavo lugar ficam com os números.

