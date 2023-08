Que horas começa o jogo do Brasil de vôlei masculino hoje - 30/08

A Seleção Brasileira de vôlei masculino entra em quadra nesta quarta-feira, 30 de agosto, para disputar a final do Campeonato Sul-Americano de 2023 contra a Argentina. Esta é a última rodada da competição, com início às 20h30 (de Brasília), então confira a programação para assistir ao vivo o Brasil hoje.

Onde vai passar o jogo do Brasil vôlei masculino hoje

O canal Sportv 2 transmite a final do Sul-Americano entre Brasil x Argentina de vôlei masculino hoje, às 20h30, horário de Brasília, para todo o país em operadoras de televisão paga. Quem é assinante Globoplay pode ver o vôlei masculino na plataforma ao vivo.

Os direitos de transmissão do Campeonato Sul-Americano pertencem ao Sportv, portanto é a única emissora que pode exibir os confrontos no Brasil. Nenhum canal da televisão aberta transmite os jogos.

O Brasil busca o 34º título enquanto a Argentina quer a segunda medalha de ouro. É clássico, portanto não há favorito no duelo. Ambas as seleções venceram os seus três jogos, mas só o Brasil não perdeu nenhum set que disputou.

O Ginásio Geraldão está localizado em Recife, em Pernambuco. Mais cedo, o duelo entre Chile e Peru, às 18h30, será disputado no local.

Horário: 20h30

Local: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, em Recife

Onde assistir: Sportv 2

Como está a classificação do Sul-Americano de vôlei?

O Brasil encerra a sua participação no Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino nesta quarta-feira ao disputar a medalha de ouro contra a Argentina. Os comandados de Renan Dal Zotto frustraram os brasileiros em julho, com a eliminação nas quartas de final da Liga das Nações para a Polônia.

Brasil e Argentina estão empatados com 9 pontos, portanto o confronto vai decidir quem termina como o líder. As duas seleções venceram os três confrontos que disputaram até aqui, faturando três pontos em cada um deles.

A seguir, a classificação atualizada e completa do Sul-Americano masculino de vôlei.

1 - Brasil: 9 pontos, 3 ( vitórias), 0 (derrotas)

2 - Argentina: 9 pontos, 3 ( vitórias), 0 (derrotas)

3 - Colômbia: 5 pontos, 2 ( vitórias), 2 (derrotas)

4 - Chile: 1 pontos, 0 ( vitórias), 3 (derrotas)

5 - Peru: 0 pontos, 0 ( vitórias), 3 (derrotas)

Brasil e Argentina classificados para o Mundial

Além de brigarem pelo título, Brasil e Argentina estão classificados também para o Campeonato Mundial de vôlei masculino em 2025, com datas, local e chaveamento a serem definidos pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O regulamento do Sul-Americano prevê que os dois primeiros da classificação carimbem o passaporte para o torneio mundial da categoria, disputado a cada dois anos sob a organização da FIVB. O Brasil tem três medalhas de ouro enquanto os argentinos tem apenas uma medalha de bronze.

Além da vaga no Mundial, as seleções também ganham novos pontos e uma melhor colocação no ranking mundial do vôlei masculino, importante na luta pela vaga nas Olimpíadas de Paris em 2024. Cada um dos times vai brigar no Pré-Olímpico em setembro, mas caso não conquistem a classificação, poderão avançar através do ranking.

