Que horas é o jogo de vôlei feminino do Brasil x China - 13/07

Brasil e China disputam as quartas de final da Liga das Nações na próxima quinta-feira, 13 de julho, em Arlington, nos Estados Unidos. O horário do jogo de vôlei feminino vai ser às 12h30, em duelo importante para a fase final do torneio. Saiba onde assistir e todos os detalhes do jogo.

Confira o desempenho de Brasil ou China na Liga das Nações na primeira fase.

Como assistir o jogo de vôlei feminino do Brasil?

O jogo de vôlei feminino entre Brasil e China será transmitido no Sportv 2 a partir das 12h30, horário de Brasília, direto de Arlington, no Texas.

Quem é assinante da VBTV pode curtir também a transmissão da partida de vôlei feminino no streaming.

A partida é válida pelas quartas de final da Liga das Nações. É decisão, ou seja, quem perder está eliminado da competição e fica sem a chance de brigar por medalhas.

A Seleção Brasileira terminou a primeira fase em quarto lugar, com oito vitórias e 24 pontos. A China, adversária das brasileiras, ocupou a quinta vaga da classificação com a mesma pontuação.

Horário: 12h30

Local: College Park Center, em Arlington

Onde assistir o jogo de vôlei feminino do Brasil: SporTV 2 e VB TV

Saiba qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino.

Chaveamento da Liga das Nações

O jogo de vôlei feminino da Seleção Brasileira pode encontrar a Polônia ou a Alemanha na semifinal da Liga das Nações. O cruzamento olímpico definiu cada um dos confrontos nas quartas de final e justamente o caminho até a final do torneio.

O Brasil busca a primeira medalha de ouro na Liga das Nações.

QUARTAS DE FINAL:

Polônia x Alemanha

Quarta-feira, 12/07 às 18h

Estados Unidos x Japão

Quarta-feira, 12/07 às 21h30

Brasil x China

Quinta-feira, 13/07 às 12h30

Turquia x Itália

Quinta-feira, 13/07 às 16h

SEMIFINAL:

Brasil ou China x Polônia ou Alemanha

Turquia ou Itália x EUA ou Japão

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Como foi a última partida entre Brasil e China?

Brasil e China já se enfrentam nesta edição da Liga das Nações de vôlei feminino. Na primeira semana da fase preliminar, as seleções entraram em quadra em 31 de maio de 2023, em Nagoya, no Japão.

A China abriu o placar por 25/22. No segundo set, as brasileiras levaram a melhor por 25/23, enquanto o terceiro foi das chinesas por 25/20. Para deixar a partida ainda mais equilibrada, o Brasil ganhou o quarto set por 20/25 e garantiu o tie-break.

No quinto e último set, as duas seleções foram muito bem, mas as brasileiras sofreram um apagão e, com isso, as chinesas se aproveitaram para fechar por 15/12 a vitória em 3 a 2.

