Resultado do Brasil x Cuba vôlei feminino: brasileiras tem 1ª vitória

A Seleção Brasileira de vôlei feminino ganhou de Cuba por 3 a 0 (25x14, 25x16 e 25x14) neste sábado, 21 de outubro, após disputa em Santiago, no Chile. O time brasileiro do técnico Paulo Coco teve uma vitória sem dificuldade e parece estar pronto para seguir confiante no Pan-Americano 2023.

Veja: Darlan do vôlei é casado

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino

O próximo jogo do vôlei masculino do Brasil será contra a Argentina no domingo, 22 de outubro, pela segunda fase de grupos dos jogos Pan-Americano. A partida vai começar às 13h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo no Caze TV e Canal Brasil Olímpico no youtube, com opção para assistir de forma online pelo computador, celular, tablete ou na TV.

Veja os próximos jogos do Brasil:

Brasil x Argentina - 2ª rodada

Data: domingo, 22 de outubro

Horário: 13h30 (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube

Brasil x Porto Rico - 3ª rodada

Data: segunda-feira, 23 de outubro

Horário: 10h30 (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube

Quartas de final Jogos Pan-Americanos 2023

Jogo 1 – dia 24/10 (terça-feira) – 10h30;

Jogo 2 – dia 24/10 (terça-feira) – 13h30.

Semifinais Jogos Pan-Americanos 2023

Jogo 1 – dia 25/10 (quarta-feira) – 17h30

Jogo 2 – dia 25/10 (quarta-feira) – 20h30

Finais Jogos Pan-Americanos 2023

Disputa pelo bronze – dia 26/10 (quinta-feira) – 17h

Disputa pelo ouro – dia 26/10 (quinta-feira) – 20h

Tudo sobre os jogos Pan-Americano

Neste ano, o Brasil pertence ao grupo A nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e vai enfrentar na fase de grupos as seleções da Argentina, Cuba e Porto Rico. O grupo B de vôlei conta com Chile, Colômbia, República Dominicana e México.

Na fase de grupos do vôlei feminino do Pan, as seleções terão três partidas na primeira rodada, com jogos nos horários das 10h30, 13h30, 17h30 e 20h30, conforme o relógio de Brasília. O formato de disputa segue o sistema de pontos corridos, onde o objetivo é somar o máximo de pontos necessários.

Em 2019, em Lima, o Brasil não subiu ao pódio, mas em 2015, em Toronto, levou para casa a medalha de prata ao perder a final para os Estados Unidos. No total, o elenco brasileiro soma quatro medalhas de ouro, nove entre as três, atrás de Cuba com oito de ouro.

GRUPO A: Brasil, Argentina, Cuba e Porto Rico

GRUPO B: Chile, Colômbia, República Dominicana e México

Leia também:

Vôlei feminino do Brasil tem quantos títulos?