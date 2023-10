Partida é válida pela semifinal do Campeonato Paulista de vôlei masculino

São José x Guarulhos hoje: horário do vôlei masculino do Paulista – 11/10

Pela segunda partida da semifinal no Campeonato Paulista de vôlei masculino, o Farma Conde São José recebe o Vedacit Vôlei Guarulhos nesta quarta-feira, 11 de outubro, na Arena Farma Conde. O duelo começa às 21h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

O Sportv 2 é quem transmite a partida entre Farma Conde São José e Vedacit Guarulhos de vôlei masculino nesta quarta, às 21h, horário de Brasília, em operadoras de TV por assinatura. Também dá para assistir no Globoplay, plataforma de áudio e vídeo sob demanda, pelo aplicativo ou no computador.

Dono da melhor campanha na fase classificatória do Paulista, o Guarulhos venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Farma Conde por 3 sets a 1, em casa, com parciais de 25/23, 27/25, 22/25 e 25/23. Se vencer nesta quarta, se classifica para a final do Paulista.

Em caso de vitória do Farma Conde, o confronto vai para o terceiro jogo, marcado para o sábado, 14 de outubro, às 21h30, horário de Brasília, no Ginásio da Ponte Grande.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Farma Conde, em São José dos Campos

Onde assistir: Sportv 2

Saiba como assistir o jogo do Suzano x Sesi SP Bauru na semifinal do vôlei hoje

Qual é a premiação do Paulista de vôlei masculino?

Não há premiação em dinheiro para a equipe campeã no estadual, conforme adiantou a Federação Paulista de Voleibol. No entanto, o elenco leva o troféu dourado do Campeonato Paulista de vôlei masculino, que indica a conquista na temporada, além das medalhas de ouro entregues para os jogadores.

No Paulista de vôlei feminino, com o triunfo do Osasco na temporada, também não há premiação em dinheiro, apenas o troféu dourado e as medalhas para os campeões e o vice, em ouro e prata respectivamente. O título não é só representativo como dá o gás necessário para o elenco brigar na Superliga.

O Campeonato Paulista de vôlei masculino foi criado em 1955, com a vitória do CA Adamus, clube que já não existe mais, em cima do Paulistano.

Chaveamento até a final

Como o Araçatuba foi desclassificado da primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei masculino, a Federação precisou alterar o sistema de disputas. O primeiro colocado na classificação, o Guarulhos, se classificou direto para a semifinal, enquanto os outros seis disputaram as quartas de final.

Daí, os vencedores das quartas avançaram para a semifinal, onde jogam em melhor de três partidas, seguindo para a final, também em melhor de três. As datas das finais ainda são desconhecidas.

Confira o chaveamento até a final.

SEMIFINAL 1:

Vedacit Vôlei Guarulhos 3 x 1 Farma Conde São José - 1º jogo

Segunda-feira, 09/10 às 21h

Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Farma Conde São José x Vedacit Vôlei Guarulhos - 2º jogo

Quarta-feira, 11/10 às 21h

Arena Farma Conde, em São José dos Campos

Vedacit Vôlei Guarulhos x Farma Conde São José - 3º jogo (se necessário)

Sábado, 14/10 às 21h30

Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos

SEMIFINAL 2:

Sesi-Bauru 1 x 3 Suzano Vôlei - 1º jogo

Segunda-feira, 09/10 às 18h30

Arena Paulo Skaf, em Bauru

Suzano Vôlei x Sesi-Bauru - 2º jogo

Quarta-feira, 11/10 às 18h30

Arena Suzano, em Suzano

Suzano Vôlei x Sesi-Bauru - 3º jogo (se necessário)

Domingo, 15/10 às 21h30

Arena Suzano, em Suzano

FINAL (melhor de 3 jogos):

Sesi SP ou Suzano Vôlei x Vôlei Guarulhos ou Farma Conde São José

Data: indefinida

Local: indefinido

