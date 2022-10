Camilla de Lucas na novela Travessia? Entenda a confusão

Desde que a personagem Laís apareceu na trama das nove, parte do público vem questionando se é Camilla de Lucas na novela Travessia. Os internautas apontam a semelhança física entre a influenciadora digital e Indira Nascimento, que interpreta a sócia de Stênio (Alexandre Nero).

Camilla de Lucas na novela Travessia? Influenciadora é confundida com Indira Nascimento

Camilla de Lucas não está na novela Travessia. Na verdade, a ex-BBB vem sendo confundida com a intérprete da personagem Laís, vivida por Indira Nascimento.

Desde que sócia de Stênio apareceu na novela, muitos comentários no Twitter surgiram questionando se era Camilla quem estava vivendo a esposa de Monteiro (Ailton Graça). “Essa sócia do Stênio é a cara da Camilla de Lucas”, escreveu uma internauta. “Nossa, olhei rápido e achei que a Laís era a Camilla de Lucas, são muito parecidas”, postou outro espectador.

Indira Nascimento é um rosto novo na televisão. A atriz fez sua estreia em novelas no ano passado, quando interpretou Janine em Um Lugar ao Sol. O papel era de uma escritora que tinha o seu trabalho roubado por Bárbara (Alinne Moraes), que levava todos os créditos pelo poema escrito pela estudante. A participação na novela foi breve, mas marcou a carreira da artista.

Antes de trabalhar em novelas da Globo, Indira cursou a faculdade de Jornalismo, mas não chegou a concluir a graduação. Ele também tem experiência com teatro e cinema.

Esse é o seu segundo papel na televisão. Ela interpreta a advogada Laís, que comanda o escritório junto com Stênio. A mulher é casada com Monteiro e mãe de Theo (Ricardo Silva) e Isa (Duda Santos), mas não consegue acompanhar o crescimento dos filhos devido ao trabalho.

Assim como os demais personagens da novela, a família de Laís também trará para o centro da discussão a dependência digital, principalmente com Theo, que passa horas na frente da computador.

Já Camilla de Lucas não faz parte do elenco da trama de Gloria Perez. A ex-BBB segue trabalhando como influenciadora digital, seguida por mais de 10 milhões de pessoas. No ano passado, além de ter participado do reality show, foi repórter de bastidores do The Masked Singer Brasil.

Atualmente, Camilla está noiva e compartilha com os seguidores a rotina de preparação para o seu casamento e sobre a reforma de sua nova casa.

Travessia está no ar desde 10 de outubro. Além de Indira Nascimento, a novela conta com nomes como Chay Suede, Jade Picon, Humberto Martins, Rômulo Estrela, Lucy Alves e mais.

Confira alguns dos comentários sobre Camilla de Lucas na novela Travessia:

Essa sócia do Stênio é a cara da Camilla de Lucas #Travessia — ؘ (@eucardp) October 14, 2022

A Camila de Lucas em #Travessia chocado — Cask – Halloween Era ✨🏳️‍🌈 (@Casktmj3) October 12, 2022

Gente é a Camilla de Lucas?? #Travessia — Lucas Rafael (@LucasRafael) October 12, 2022