Suzano x Guarulhos: horário do 2º jogo da final de vôlei masculino

Yago Dutra, do Suzano, e Matheus Celestino, do Guarulhos, disputam a final - Foto: Reprodução/Youtube/GE

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de vôlei masculino já foi, agora começa a contagem regressiva para o segundo embate entre Suzano e Guarulhos, com mando de quadra na Arena Suzano, que pode definir o campeão estadual da temporada. Veja a tabela de jogos, horários e onde assistir cada um dos jogos da final.

Final do Campeonato Paulista de vôlei masculino

O jogo 2 de Suzano x Guarulhos na final do Campeonato Paulista de vôlei masculino será na sexta-feira, 20 de outubro, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Suzano. O canal Sportv 2 transmitirá com exclusividade a segunda partida da final ao vivo para todo o país.

Esta é a primeira vez que as equipes disputam o título paulista. Desde 2019, o Guarulhos só chegou a final do estadual uma vez, em 2021, em derrota amarga para o Vôlei Renata de Campinas. Este ano, o elenco tem chances reais de levantar a taça pela primeira vez.

O Suzano, do outro lado, acumula 10 títulos, mas não participa de uma decisão do Paulista há 15 anos. Segundo a Federação Paulista de Voleibol, o elenco ficou 13 anos sem participar de competições oficiais, retornando em 2021 quando venceu a Superliga C. Agora, está pronto para batalhar pelo 11º troféu da sua história.

Acompanhe a tabela da final do Campeonato Paulista de vôlei masculino, com informações da Federação Paulista de Voleibol.

Guarulhos 3 x 1 Suzano (25/22, 25/18, 31/33, 28/26))

Data: terça-feira, 17 de outubro às 21h30

Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: Sportv 2

Suzano x Guarulhos (2º jogo)

Data: sexta-feira, 20 de outubro às 18h30

Local: Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

Guarulhos x Suzano (3º jogo se necessário)

Data: segunda-feira, 23 de outubro às 21h

Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: Sportv 2

Elencos de Guarulhos e Suzano na final

Para alcançar o lugar mais alto do pódio no Campeonato Paulista de vôlei masculino, Guarulhos e Suzano terão que se preocupar com todos os detalhes, desde a equipe titular, o esquema tático perfeito para barrar os ataques do adversário e também a logística.

O Vedacit Guarulhos está sob o trabalho do treinador Nery Pereira desde março de 2023, ex-treinador da equipe masculina do Minas. Nery Tambeiro tem passagens por Voleibol Klub Belogore, da Rússia, Sesi SP de vôlei feminino e o América Montes Claros.

Pode-se dizer que o elenco do Guarulhos é um misto de jovens atletas com veteranos que conhecem muito bem a prática. O elenco completo do grupo tem os opostos Leonardo Lukas e Franco; o líbero Filipe Stolberg; os levantadores Sandro e Everaldo; os ponteiros Wilian Gabriel, Pato, Lucaian e Matheus Celestino; e os centrais Babu, Gabriel Bertolini, Matheus Alejandro.

O Suzano, por outro lado, tem Fabiano Ribeiro como treinador desde julho deste ano, substituto de Marcos Miranda. Fabiano estava no Kazma, do Kuwait, e tem passagens por São Bernardo, Campinas, Maringá, Taubaté, Panthers, do Japão, Itapetininga, Montes Claros América e também as categorias de base do Brasil.

Em seu elenco, Fabiano tem os ponteiros Yago Dutra, Hiago, Daniel Muniz e Baesso; os centrais David, Judson, Pedrosa, Riad e Lucas Fonseca; os levantadores Rodrihuinho e Bieler; os líberos Taichi e Gian; e os opostos Jonadabe e Guilherme Sabino.

Onde vai ser o segundo jogo da final?

Localizada na cidade de Suzano, a Arena Suzano, casa do clube de vôlei masculino, será o palco do segundo confronto na final do Campeonato Paulista da temporada. O espaço tem capacidade para quatro mil torcedores e foi inaugurada em 2018, pela Prefeitura de Suzano.

Segundo o portal GE, o ginásio está em uma área de quase 10 mil metros quadrados, responsável por receber além de jogos do Suzano eventos culturais, palestras e shows na cidade. Na abertura da arena, grandes atletas participaram de um jogo festivo com Dante, André Nascimento e Rodrigão.

Além do grande espaço para receber os jogos, a Arena Suzano tem uma quadra de piso de madeira em assoalho tipo 'flutuante', de acordo com informações oficiais da Prefeitura de Suzano. A superfície primário de concreto plano e nivelado e a iluminação com lâmpadas de LED tornam a experiência única.

A mega estrutura do ginásio conta com 349 toneladas de estrutura metálica protendida, 4,7 mil metros quadrados de telhas metálicas e 772 metros quadrados de venezianas industriais, segundo a Prefeitura de Suzano.

