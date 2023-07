Tabela de jogos da fase final da Liga das Nações vôlei masculino 2023

Oito seleções disputam as quartas de final da competição de vôlei

Após a vitória da Turquia e o encerramento na competição feminina, a Liga das Nações de vôlei masculino dá início as quartas de final. O Brasil vai enfrentar a Polônia em busca da classificação enquanto os Estados Unidos, a melhor campanha da primeira fase, joga contra a França. Confira a tabela e o chaveamento até a final.

Tabela de jogos da fase final de vôlei masculino

A cidade de Gdansk, na Polônia, recebe a segunda fase da Liga das Nações de vôlei masculino. As quartas de final começam na quarta-feira, 19 de julho, com oito seleções na disputa, incluindo o Brasil.

O cruzamento olímpico definiu cada um dos jogos nas quartas de final. O primeiro colocado na tabela enfrentará o oitavo, o segundo lugar joga contra o sétimo e assim por diante. A partir daí, jogam a semifinal e a final, além da briga pela medalha de bronze.

No total, as seleções disputam 15 jogos para subir ao lugar mais alto do pódio. A seguir, confira o chaveamento completo e todos os jogos da fase final da Liga das Nações de vôlei masculino.

QUARTAS DE FINAL:

Estados Unidos x França

Quarta-feira, 19/07 às 12h

Itália x Argentina

Quarta-feira, 19/07 às 15h

Japão x Eslovênia

Quinta-feira, 20/07 às 12h

Polônia x Brasil

Quinta-feira, 20/07 às 15h

SEMIFINAL:

Estados Unidos ou França x Itália ou Argentina

Sábado, 22/07

Japão ou Eslovênia x Polônia ou Brasil

Sábado, 22/07

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Domingo, 23/07 às 12h

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 23/07 às 15h

Saiba qual é a premiação do vôlei masculino na Liga das Nações 2023

Favoritos ao título em 2023

Os favoritos à medalha de ouro na Liga das Nações de vôlei masculino são Estados Unidos, Polônia, Japão, Brasil e Itália. Cada uma destas seleções desempenhou um protagonismo na primeira fase e, por isso, alcançaram a etapa final da competição.

Com dez vitórias e duas derrotas, a Seleção dos Estados Unidos é a grande favorita. O grupo teve a melhor campanha na primeira fase e, por isso, entra em quadra com confiança para enfrentar a França, oitava colocada.

Já a Polônia joga em casa e por isso contará com a força da torcida em seu favor. O Brasil, por outro lado, tem ao seu lado os melhores jogadores das posições de vôlei masculino, colocando à prova todo o favoritismo contra os anfitriões.

Já o Japão liderou a classificação geral por toda a primeira fase, até perder o seu posto para os americanos.

Quem são os campeões da Liga das Nações?

Três seleções já levantaram o troféu da Liga das Nações de vôlei masculino. Com duas medalhas de ouro, a Rússia é o maior campeão da história do torneio, enquanto Brasil e França tem apenas uma conquista.

Em 2022, a Rússia foi excluída da competição após a guerra com a Ucrânia. A China substituiu o elenco russo e fez bonito dentro de quadra. Em 2023, os russos também não disputam o torneio.

Nos anos de 2018 e 2019 a Rússia ganhou a medalha de ouro. Em 2020 a Liga das Nações não aconteceu por conta da pandemia e, em 2021, foi a vez do Brasil subiu no pódio pela primeira vez. Já em 2022 a França derrotou os Estados Unidos e ficou com o ouro inédito.

2018: Rússia

2019: Rússia

2021: Brasil

2022: França

