Ainda tem jogo de vôlei feminino? Programação da Liga das Nações 2023

A Turquia é a grande campeã da Liga das Nações de vôlei feminino. O elenco superou a China na final e conquistou a sua primeira medalha de ouro no torneio da modalidade. E agora, ainda tem jogo para assistir? Confira a programação e qual é o próximo compromisso.

Tem vôlei feminino para assistir na Liga das Nações?

Não tem mais jogo de vôlei feminino na Liga das Nações. Após a vitória da Turquia na final em cima da China a competição chegou ao fim e não tem mais embates.

O vôlei masculino, por outro lado, disputa as quartas de final a partir da quarta-feira, 19 de julho, com oito seleções na briga, incluindo o Brasil.

Confira a programação.

Quarta-feira, 19/07 | vôlei masculino

Estados Unidos x França - 12h

Itália x Argentina - 15h

Quinta-feira, 20/07 | vôlei masculino

Japão x Eslovênia - 12h

Polônia x Brasil - 15h

Saiba qual é a premiação do vôlei masculino na Liga das Nações 2023

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar em no sábado, 16 de setembro de 2023, às 04h, horário de Brasília, contra a Argentina na primeira rodada do Pré-Olímpico de Paris. Confira a tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino aqui.

O elenco está no grupo B, por isso vai enfrentar: Japão (anfitrião), Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Porto Rico e Peru. Serão sete rodadas em pontos corridos, onde os dois primeiros da classificação vão para as Olimpíadas de Paris, no ano que vem.

Doze seleções jogam as Olimpíadas de Paris no vôlei feminino. A França já está garantida, enquanto seis vagas serão distribuídas no Pré-Olímpico. Serão três grupos de equipes, com oito cada, onde os dois primeiros de cada grupo vão os Jogos.

Classificação final da Liga das Nações feminina

Turquia, China e Polônia montam o pódio da Liga das Nações de vôlei feminino na temporada. As turcas conquistaram a primeira medalha de ouro na competição, empatando com a Itália. A Seleção Brasileira terminou em quinto lugar, atrás dos Estados Unidos.

Classificação final de vôlei feminino

1) Turquia

2) China

3) Polônia

4) Estados Unidos

5) Brasil

6) Itália

7) Japão

8) Alemanha

9) Sérvia

10) Canadá

11) República Dominicana

12) Holanda

13) Bulgária

14) Tailândia

15) Croácia

16) Coreia do Sul

