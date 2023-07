Jogos serão no sábado, 22 de julho

Tabela de jogos da semifinal do vôlei masculino na Liga das Nações 2023

A Liga das Nações de vôlei masculino realiza a semifinal no próximo sábado, 22 de julho, com dois confrontos em horários alternados na cidade de Gdansk, na Polônia. Com o Brasil eliminado, confira a tabela completa dos jogos, horários e onde assistir ao vivo.

Veja como está a classificação final da Liga das Nações 2023.

Programação da semifinal vôlei masculino na Liga das Nações

A semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino vai ser no sábado, 22 de julho, entre Estados Unidos, Itália, Japão e Polônia na Ergo Arena, em Gdansk, na Polônia.

O primeiro jogo vai ser às 12h, horário de Brasília, entre Japão e Polônia. Mais tarde, às 15h, Estados Unidos e Itália jogam a outra semifinal da competição.

Confira a tabela completa até a final.

SEMIFINAL:

Sábado, 22/07 - Japão x Polônia às 12h

Local: Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Sábado, 22/07 - Estados Unidos x Itália às 15h

Local: Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

TERCEIRO LUGAR:

Domingo, 23/07 - Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 às 12h

Local: Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

FINAL:

Domingo, 23/07 - Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 às 15h

Local: Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Quando é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino volta a jogar em 30 de setembro, sábado, contra o Catar pela primeira rodada do Torneio Pré-Olímpico para as Olimpíadas de Paris. O jogo começa às 10h, horário de Brasília, no Rio de Janeiro.

O Brasil não joga mais a Liga das Nações. Os comandados do treinador Renan Dal Zotto perderam para a Polônia nas quartas de final m 3 a 0 e por isso foram eliminados. A campanha repete o vexame da temporada passada, quando o grupo foi eliminado também nas quartas pelos Estados Unidos.

Não há mais chances de medalha para os brasileiros. Durante a primeira fase, o time venceu oito partidas, perdeu quatro e terminou em sexto lugar na classificação com 25 pontos, atrás dos Estados Unidos, Japão, Polônia e Argentina.

O Brasil de vôlei masculino vai disputar o Pré-Olímpico em setembro e outubro para brigar por uma vaga nas Olimpíadas de Paris de 2024.

Qual é a premiação da Liga das Nações de vôlei masculino?

Além da medalha de ouro e a taça, o campeão da Liga das Nações masculina vai embolsar R$ 4,7 milhões (o mesmo que US$ 1 milhão) como premiação. O valor é entregue pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, como recompensa pelo esforço prestado em quadra.

O segundo colocado fica com R$ 2,3 milhões (US$ 500 mil) e a medalha de prata.

A Liga das Nações premia os oito classificados da competição na fase final, ou seja, os times que ficarem em primeiro até o oitavo lugar na classificação final vão ganhar um valor em premiação. No total, a FIVB destina US$ 7,5 milhões, o mesmo que R$ 35 milhões, para premiar os atletas.

Também existe a premiação para jogadores individuais, desde o MVP até o melhor líbero.

