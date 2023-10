Jogo de vôlei hoje: tabela atualizada jogos na terça - 17/10

Para começar bem a semana, a programação de vôlei traz nesta terça-feira, 17 de outubro, a primeira partida da final do Campeonato Paulista masculino entre Suzano e Guarulhos, onde o vencedor garante a vantagem na série de três jogos. Confira a programação e como assistir cada uma das partidas ao vivo.

Agenda de vôlei hoje

Dono da melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei masculino, o Guarulhos derrotou o Farma Conde São José na semifinal enquanto o Suzano ganhou do Santo André nas quartas de final e do Sesi São Paulo na semifinal. Agora, vão disputar a final do estadual em série de três partidas.

Nesta terça-feira, 17 de outubro, tem Suzano x Guarulhos no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de vôlei masculino. Quem vencer hoje garante a vantagem para o próximo embate. O time que vencer dois dos três confrontos é o campeão paulista da temporada, mas em caso de empate, o terceiro jogo vai acontecer.

Tem também na programação confrontos entre as categorias de base do Campeonato Paulista de vôlei masculino e feminino.

Jogos do Campeonato Paulista masculino - final

Suzano x Guarulhos (1º jogo)

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv 2

Jogos do Campeonato Paulista sub 13 feminino:

Corinthians x Pinheiros

Horário: 17h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 15 masculino:

Vôlei Taubaté x Centro Olímpico

Horário: 19h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 masculino:

São Caetano x Sesi SP

Horário: 17h

Onde assistir: sem transmissão

Esporte Clube Praia x Mauá

Horário: 19h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 feminino:

Epson Barueri x Farma Conde São José

Horário: 18h30

Onde assistir: sem transmissão

São Caetano x Pinheiros

Horário: 20h

Onde assistir: sem transmissão

As informações foram obtidas pela Federação Paulista de Voleibol.

Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira de vôlei feminino ocorre no sábado, 21 de outubro, pela primeira rodada da fase de grupos nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, contra Cuba, às 10h30, horário de Brasília. A transmissão é gratuita no canal do CazéTV e Time Brasil no Youtube, plataforma de vídeos online.

O Brasil está no grupo A com Brasil, Argentina, Cuba e Porto Rico. Serão três jogos em pontos corridos, isto é, as seleções jogam entre si apenas uma vez valendo pontos para uma melhor colocação na tabela. O líder de cada grupo avança direto para a final, enquanto o segundo e o terceiro vão para as quartas de final.

No masculino, a Seleção estreia na próxima segunda-feira, 30 de outubro, contra a Colômbia pela primeira rodada dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, às 10h30, horário de Brasília. O elenco será comandado por Giuliano Ribas no grupo A com Colômbia, Cuba e México.

Tabela de jogos da final do Paulista de vôlei masculino

A final do Campeonato Paulista é disputada em melhor de três jogos, ou seja, o time que vencer dois dos desafios é o campeão estadual da temporada. Em caso de empate, o terceiro embate está marcado para segunda-feira, 23 de outubro, sob as mesmas regras do que a partida convencional.

O Sportv 2, canal da TV paga, realiza a transmissão com exclusividade para todo o país.

Guarulhos x Suzano - 1º jogo da final

Data: terça-feira, 17/10

Horário: 21h30

Local: Ginásio da Ponte Grande

Onde assistir: Sportv 2

Suzano x Guarulhos - 2º jogo da final

Data: sexta-feira, 20/10

Horário: 18h30

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Sportv 2

Guarulhos x Suzano - 3º jogo da final

Data: segunda-feira, 23/10

Horário: 21h

Local: Ginásio da Ponte Grande

Onde assistir: Sportv 2

Confira os grupos e a tabela completa grupos dos Jogos Pan-Americanos de vôlei feminino 2023