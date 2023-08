Tem jogo de vôlei feminino hoje? Onde assistir na sexta-feira, 25/08

Seleção Brasileira sub 21 entra em quadra para disputar a semifinal do Mundial

Hoje tem Brasil em quadra pela semifinal do Campeonato Mundial sub 21 de vôlei feminino, contra a China, para brigar pela vaga na final. A programação desta sexta-feira, 25 de agosto, apresenta também confrontos de vôlei de praia e estadual, por isso saiba como assistir os jogos ao vivo.

Programação de vôlei feminino hoje

Tem confronto importante para a Seleção Brasileira sub 21 hoje, dia 25, válido pela semifinal do Mundial contra a China, além de Duda e Ana Patrícia no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em busca do título brasileiro e embates da fase classificatória no Campeonato Paulista de vôlei feminino.

Para começar bem o dia, sintonize o Canal Vôlei Brasil e acompanhe o Circuito de Vôlei de Praia em Salvador, a sétima etapa da temporada brasileira, com Duda, Ana Patrícia e muitas outras duplas. Só quem é assinante pode acompanhar a partida na plataforma.

Mais tarde, a fase eliminatória do Campeonato Mundial sub 21 apresenta oito jogos, incluindo o duelo entre Brasil e China pela vaga na final.

No período da noite, o Campeonato Paulista também traz dois jogos pela fase classificatória.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia:

Oitavas e quartas de final do Aberto e fase de grupos do Top 12 – 09h às 17h10 - Canal Vôlei Brasil

Mundial sub 21 de vôlei feminino:

Sérvia x Turquia - 14h - Youtube da FIVB

Egito x Tunísia - 14h - Youtube da FIVB

China x Brasil - 17h - Youtube da FIVB

República Dominicana x Tailândia - 17h - Youtube da FIVB

Itália x Japão - 20h - Youtube da FIVB

Argentina x Cuba - 20h - Youtube da FIVB

Estados Unidos x México - 23h - Youtube da FIVB

Holanda x Polônia - 23h - Youtube da FIVB

Campeonato Paulista de Vôlei feminino:

Barueri x Sesi Vôlei Bauru - 19h - Youtube

Osasco x Campinas - 20h - Youtube Osasco TV

Quando é o Sul-Americano de vôlei masculino?

O Brasil foi eliminado nas quartas de final da Liga das Nações em julho, agora é a hora de entrar em quadra pelo Campeonato Sul-Americano e brigar pela medalha de ouro na temporada. O elenco feminino venceu todos os jogos e garantiu a classificação para o próximo Mundial da categoria.

A Seleção Brasileira estreia contra o Peru no próximo sábado, 26 de agosto, às 20h30, no Ginásio Geraldão, em Recife. São cinco rodadas onde as cinco seleções jogam quatro vezes e folgam um dia, com duas partidas por dia, no sistema de pontos corridos. A vitória por 3:1 ou 3:0 garante três pontos, mas o triunfo por 3:2 dá dois pontos ao vencedor e um ao perdedor, de acordo com o regulamento da FIVB.

O Brasil é o maior campeão do Sul-Americano masculino com 33 títulos. O canal Sportv 2 transmite todos os jogos da Seleção ao vivo na televisão paga.

