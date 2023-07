Tem jogo de vôlei feminino hoje? Programação da Liga das Nações - 06/07

A Seleção Brasileira de vôlei feminino vai enfrentar a Chin nas quartas de final da Liga das Nações em busca da sua primeira medalha de ouro na competição. Saiba se tem jogo de vôlei feminino hoje para acompanhar e qual é a programação nesta quinta-feira, 06/07.

Tem jogo de vôlei feminino hoje?

Hoje não tem jogo de vôlei feminino, mas o torcedor pode assistir o terceiro dia de confrontos de vôlei masculino da última semana na Liga das Nações. As disputas do feminino estarão de volta na próxima semana, dias 12 e 13 de julho, com as quartas de final.

Sendo assim, confira a programação desta quinta-feira.

Quinta-feira, 06/07 - Brasil 3 x 0 Holanda

Quinta-feira, 06/07 - Estados Unidos 3 x 0 Cuba

Quinta-feira, 06/07 - Canadá 2 x 3 Itália

Quinta-feira, 06/07 - China 1 x 3 Eslovênia

Argentina x Alemanha - 17h30

Quinta-feira, 06/07 no SporTV 2

Anaheim, nos Estados Unidos

Sérvia x Cuba - 21h

Quinta-feira, 06/07 no SporTV 2

Anaheim, nos Estados Unidos

Quando é o jogo Brasil x China feminino?

A Seleção Brasileira enfrenta a China na próxima quinta-feira, 13 de julho, no College Park Center, em Arlington, nos Estados Unidos. O jogo de vôlei feminino vai começar 12h30, horário de Brasília. Se perder para a China está eliminado da competição.

Após três semanas de embates, o Brasil terminou em quarto lugar na classificação geral. O cruzamento olímpico definiu o embate entre as brasileiras e as chinesas nas quartas de final. Quem vencer segue para a semifinal.

Na primeira rodada, a China ganhou do Brasil por 3 sets a 2, em Nagoya, no Japão. As brasileiras perderam o ritmo e, com isso, o time asiático aproveitou e fechou a partida no tie-break.

No total de confrontos pela Liga das Nações, Brasil e China se enfrentaram em quadra em seis oportunidades, com quatro vitórias para o elenco sul-americano e dois triunfos para as chinesas.

O SporTV 2, canal da TV paga, vai exibir ao vivo a partida para todo o país.

Como foi a campanha do Brasil no ano passado?

Na edição passada da Liga das Nações, a Seleção Brasileira chegou perto de conquistar a sua primeira medalha de ouro. Na primeira fase o grupo treinador por José Roberto Guimarães fechou a sua participação em segundo lugar com 29 pontos, somados em dez vitórias e duas derrotas, atrás dos Estados Unidos.

Nas quartas de final o Brasil superou o Japão por 3 sets a 1 em Ankara, na Turquia. Na semifinal passou pela poderosa Sérvia em 3 sets a 1, enquanto na final esbarrou na Itália.

Com Paola Egonu, as italianas venceram com extrema facilidade por 3 sets a 0 e, dessa maneira, o Brasil beliscou o pódio e terminou com a medalha de prata.

