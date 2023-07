Tem jogo de vôlei feminino hoje? Programação de sexta-feira, 14/07

Com o Brasil eliminado, quatro equipes vão jogar as semifinais da competição

Após a dura eliminação do Brasil nas quartas de final, a Liga das Nações de vôlei feminino segue para a semifinal com Estados Unidos, Polônia, Turquia e China. Confira a programação nesta sexta-feira, 14 de julho, e saiba se tem jogos de vôlei para acompanhar.

Confira tudo sobre o próximo jogo do Brasil vôlei feminino.

Programação de jogos de vôlei feminino na sexta-feira

Nesta sexta-feira não tem jogo de vôlei feminino na Liga das Nações, mas as seleções voltam a se enfrentar no sábado, 15 de julho, na semifinal. As partidas serão entre Estados Unidos e Turquia, e China diante da Polônia.

Confira a data dos jogos da semifinal na Liga das Nações de vôlei feminino no sábado:

Polônia x China - 18h

Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir: Sportv 2

Estados Unidos x Turquia - 21h30

Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir: Sportv 2

Confira a tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

Como foi o jogo entre Brasil e China na Liga das Nações?

O torcedor não aprovou a postura do elenco feminino do Brasil contra a China na quinta-feira, 13 de julho, durante as quartas de final da Liga das Nações. Gabi, Thaisa e Tainara se destacaram, mas as jogadoras deixaram a desejar em quadra.

O primeiro set foi total da China. A seleção asiática abriu vantagem, com destaque para Li e Wang. Confiantes, as chinesas mandavam saques certeiros que desestabilizavam a virada de bola das brasileiras. Sem chances, fechou o set por 25 a 21.

No segundo set novamente as chinesas foram bem. O Brasil até reagiu na metade da partida e empatou em 20 a 20, mas o protagonismo de Gong e Li deu a vitória por 25 a 20. Já no terceiro set, as brasileiras reagiram e conseguiram diminuir o placar, 2 sets a 1.

Porém, no quarto set, a China foi eficiente no ataque e bloqueios para impedir o contra-ataque do Brasil. Sem mais, as chinesas carimbaram o passaporte para a semifinal após vencerem o quarto set por 25 a 23. A final de vôlei feminino está marcada para 16 de julho, domingo, às 19h30.