Tem jogo de vôlei hoje ao vivo: tabela atualizada de sábado (14)

O fim de semana tem grandes disputas na programação do vôlei. Neste sábado, 14 de outubro, a semifinal começa no Mundial de Vôlei de Praia enquanto o clássico mineiro entre Sada Cruzeiro e Minas será disputado pela última rodada antes das finais começarem. Veja a agenda do dia e como assistir os embates.

Tem jogos de vôlei masculino e feminino hoje?

Confira a lista dos jogos deste sábado, 14 de outubro, no vôlei de praia, Campeonato Mineiro, Campeonato Italiano feminino, Paulista Sub-17 e o Big Ten feminino.

Jogos do Mundial de Vôlei de Praia - semifinal

Losiak e Bryl x Ahman e Hellvig - VB TV

Horário: 20h

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

Hughes e Cheng x Nuss e Kloth

Horário: 21h

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

Perusic e Schweiner x Crabb e Brunner

Horário: 22h

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

Duda e Ana Patrícia x Mariafe e Clancy

Horário: 23h

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

Jogo do Campeonato Mineiro masculino - fase classificatória:

Sada Cruzeiro x Minas - 18h - Youtube /@sadacruzeiro

Jogo do Campeonato Italiano feminino - fase classificatória:

Cuneo Granda Volley x Imoco Volley - 13h30 - VB TV

Trentino x Vero Volley Milano - 15h30 - VB TV

Jogo do Campeonato Paulista sub 17 masculino:

Sesi SP x Centro Olímpico - 15h - sem transmissão

Jogo do Campeonato Big Ten feminino - fase classificatória:

Penn State x Nebraska - 21h - VB TV

Superliga de vôlei feminino o

A Superliga de vôlei feminino começa em 7 de novembro, com o confronto entre o atual campeão Praia Clube e São Caetano, na Arena Dentil, em Uberlândia, às 18h30, horário de Brasília. A transmissão ocorre ao vivo no canal Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura. A última rodada está marcada para 22 de março de 2024, até que a fase eliminatória seja iniciada.

No total, a fase de grupos tem 22 rodadas, com 11 no turno e as outras 11 no returno sob o sistema de disputas em pontos corridos. Além do Praia Clube e São Caetano, também jogam a Superliga de vôlei feminino as equipes de Osasco, Minas, Sesc Flamengo, Fluminense, Sesi Vôlei Bauru, Pinheiros, Barueri, Maringá, Brasília Vôlei e Bluvôlei Furb SME.

FASE CLASSIFICATÓRIA: de 07/11 até 22/03/2024

QUARTAS DE FINAL: 29/03/2024, 02/04/2024 e 05/04/2024

SEMIFINAL: 12/04/2024, 16/04/2024 e 19/04/2024

FINAL: 28/04/2024

Confira a tabela dos Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino 2023