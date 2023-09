Tem jogo de vôlei hoje: programação de quarta ao vivo - 28/09

Enquanto o Pré-Olímpico de vôlei masculino não começa, dá para acompanhar nesta quinta-feira, 28 de setembro, jogos em campeonatos nacionais e internacionais, além do vôlei de praia com duplas brasileiras em busca do título antes de Paris. Veja a programação completa dos jogos e como assistir.

Programação de jogos de vôlei hoje

A Seleção Brasileira sub 17 de vôlei feminino enfrenta o Equador hoje, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano em Lima, no Peru. Sob o comando da ex-jogadora e medalhista olímpica Fofão, o grupo brasileiro disputa o torneio pela primeira vez.

O Osasco enfrenta o Barueri em casa nesta quinta, pela partida de volta na semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino. No primeiro jogo, o Osasco venceu por 3 sets a 0, na casa do Barueri. Hoje tem também vôlei de praia, com a fase de grupos do Elite16 Paris, na França.

Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino sub 17:

Brasil x Equador - 18h - Youtube e site da Confederação Sul-Americana de Voleibol

Campeonato Paulista de vôlei feminino:

Osasco x Barueri - 21h30 - Sportv 2

Elite 16 Circuito Mundial de Vôlei de Praia para Paris:

Boermans e De Groot x Hodges e Schubert - 10h - VB TV

Partain e Benesh x Evandro e Arthur - 10h - VB TV

Ehlers e Wickler x Grimalt M. e Grimalt E. - 11h - VB TV

Perusic e Schweiner x Losiask e Bryl - 11h - VB TV

Gottardi e Menegatti x Cannon e Kraft - 12h - VB TV

Nuss e Kloth x Mariafe e Clancy - 12h - VB TV

Ranghieri e Carambula x Brouwer e Meeuwsen - 13h - VB TV

Cottafava e Nicolai x Horl e Horst - 13h - VB TV

George e André x Bassereaus e Lyneel - 14h - VB TV

Hughes e Cheng x Ludwig e Lippmann - 14h - VB TV

Muller e Tillmann x Placette e Richard - 15h - VB TV

Krou e Gauthier-Rat x Pedro Solberg e Guto - 16h - VB TV

SAIBA: quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino

O que acontece em caso de empate no Paulista feminino?

O Osasco venceu o primeiro jogo da semifinal no Campeonato Paulista de vôlei feminino. Caso o Barueri ganhe o duelo desta quinta-feira, fora de casa, aí o Golden Set entra em ação. O regulamento da Federação Paulista de Voleibol indica que, caso a fase eliminatória termine em empate, um 'novo jogo' será disputado.

Assim que a partida acaba, um novo set será disputado onde o time que anotar 25 pontos com a diferença de dois pontos primeiro torna-se o vencedor e avança para a final do Paulista. As regras de substituições, pedidos de desafios, rotação em quadra e até as advertências são as mesmas do jogo no tempo regulamentar.

A semifinal e a final são jogadas em dois jogos. Para vencer, o elenco precisa ganhar os dois embates, evitando assim a possibilidade do Golden Set.

Como assistir jogos de vôlei na VB TV?

Para acompanhar os jogos de vôlei de Praia no Circuito Mundial de Elite na França é necessário assinar o streaming da federação VB TV. Como nenhuma emissora de televisão possui os direitos de transmissão, a plataforma é a única opção de assistir o evento.

Passo 1: Acesse www.volleyballworld.com, escolha a opção 'VB TV' localizada no alto da página escrito em preto, no menu superior.

Passo 2: Escolha o plano que deseja comprar, o Premium ou o Praia, para ter acesso a todos os eventos de vôlei de praia da temporada por R$ 20 por mês.

Passo 3: Complete os espaços em branco com os dados e a forma de pagamento. Daí, acesse o menu principal do site e escolha qual partida quer assistir ao vivo como e onde quiser.

Leia também: Globo e Sportv exibirão jogos do Brasil no Pré-Olímpico vôlei masculino