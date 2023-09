Tem jogo de vôlei hoje? Programação de quarta-feira ao vivo, 06/09

Antes do Pré-Olímpico de vôlei masculino e feminino começar, a programação em torneios internacionais, estaduais e nacionais segue em todo vapor. Veja quais são os jogos de vôlei nesta quarta-feira, 06 de setembro, e como assistir ao vivo cada um deles.

Jogos de vôlei nesta quarta-feira

A Seleção Brasileira masculina e feminina não entra em quadra hoje, 06, mas tem grandes jogos no Campeonato Europeu de vôlei masculino para seguir. A primeira fase continua na competição, onde as quatro melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Enquanto isso, o Brasil só volta a jogar no fim de setembro, pelo Pré-Olímpico em busca de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, em julho de 2024.

No Europeu Feminino, a Turquia derrotou a Sérvia e conquistou o ouro inédito.

Campeonato Europeu de vôlei masculino

Montenegro x Polônia - 12h - Youtube EuroVolley

Suíça x Bélgica - 13h - EuroVolley TV

Macedônia do Norte x República Tcheca - 15h - EuroVolley TV

Alemanha x Itália - 16h - Youtube EuroVolley

Europeu dá vaga para o Mundial?

Os três elencos que sobem ao pódio se garantem no Campeonato Mundial de vôlei masculino, marcado para 2025, depois dos Jogos Olímpicos de Paris, ou seja, a medalha de ouro, prata e bronze. O torneio segue o mesmo sistema do Sul-Americano, que também classifica os dois melhores da classificação final.

Algo que é importante relembrar que é o Europeu de vôlei masculino não dá vaga para as Olimpíadas, só o Pré-Olímpico é que vai determinar quem segue para a competição olímpica. O campeão, o vice e o terceiro lugar também faturam pontos no ranking da FIVB, essencial na rota para Paris de 2024.

O Mundial de vôlei masculino ainda não tem data, horário ou local para acontecer, definido pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. Em 2019, na última edição do Mundial, o Brasil venceu a Polônia e conquistou o título mundial.

Quais são os próximos jogos do Paulista de vôlei?

O Paulista de vôlei feminino retorna no feriado de 07 de setembro, com o duelo entre São Caetano e Sorocaba, duas equipes que brigam na parte de baixo da classificação. Na sexta-feira, dois confrontos fecham a sexta rodada da primeira fase com transmissão no Sportv, na TV paga.

Já no masculino, a sexta-feira, 08 de setembro, receberá três jogos na quarta rodada da primeira fase. O Sesi de São Paulo enfrenta o Vôlei Guarulhos, na Arena Paulo Skaf, enquanto o São José joga contra o Vôlei Renata e o Atibaia contra o Santo André.

Quinta-feira, 07 de setembro:

A.A.São Caetano x Renasce Sorocaba - Ginásio Lauro Gomes - 20h

Sexta-feira, 08 de setembro:

Sesi SP x Volei Guarulhos - Arena Paulo Skaf - 19h

Climed/Atibaia x Super Vôlei Santo André - Ginásio Elefantão - 19h30

Pinheiros x Campinas Vôlei - EC Pinheiros - 20h

Osasco x Sesi Vôlei Bauru - Ginásio Prof. Jose Liberatti - 20h

Farma Conde São José x Vôlei Renata - Arena Farma Conde - 20h

