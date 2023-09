Tem jogo de vôlei hoje? Programação de quinta-feira, 07/09

É feriado nacional no Brasil, 7 de setembro, mas a programação de jogo de vôlei masculino e feminino não para em torneios nacionais e internacionais. Para ficar por dentro de tudo o que rola no esporte confira quais são os jogos desta quinta-feira, e como assistir cada um deles.

Agenda de jogos de vôlei na quinta-feira

Hoje, data que celebra a Independência do Brasil, só tem jogo de vôlei estadual para acompanhar, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista feminino na primeira fase e também nas categorias de base. O Campeonato Europeu masculino volta amanhã, com dois jogos nas oitavas de final, enquanto o Paulista masculino e feminino também traz novos embates na rodada.

A Seleção Brasileira também não joga hoje, com retorno para as quadras em 16 de setembro a feminina e 30 de setembro o elenco masculino, durante o Pré-Olímpico.

A categoria de Praia também volta a ser disputado no fim de setembro, com a oitava etapa do Circuito Brasileiro em Fortaleza, com Duda e Ana Patrícia campeãs.

Jogo de vôlei do Campeonato Paulista feminino

A.A.São Caetano x Renasce Sorocaba - 18h - Sem transmissão

Campeonato Paulista sub 19 masculino

Osasco x São Caetano - 19h - Sem transmissão

Campeonato Paulista sub 17 feminino

Centro Olímpico x Vinhedo - 11h - Sem transmissão

Vôlei Valinhos x Pinheiros - 11h30 - Sem transmissão

Campeonato Paulista sub 19 feminino

Vôlei Taubaté x São Paulo FC - 11h - Sem transmissão

Campeonato Paulista sub 21 feminino

Farma Conde x Pinheiros - 18h - Youtube

Copa Piratininga Adulto feminino

Vôlei Louveira x Bradesco Esportes - 18h30 - sem transmissão

Qual é o próximo jogo do Campeonato Paulista?

O Campeonato Paulista de vôlei feminino traz dois jogos na sexta-feira, 8 de setembro, pela sexta rodada, a penúltima da primeira fase. O Pinheiros receberá o Campinas, enquanto o Osasco jogará contra o Sesi Vôlei Bauru, atual campeão estadual.

Já no masculino, três confrontos vão acontecer na sexta, em dois horários, pela quarta rodada da primeira fase. O Araçatuba deixou a competição, portanto o sistema de disputa precisou ser atualizado para sete equipes.

FEMININO:

Quinta-feira, 07/09 – 20h – São Caetano x Renasce Sorocaba - Ginásio Lauro Gomes

Sexta-feira, 08/09 – 20h – EC Pinheiros x Campinas Vôlei - EC Pinheiros

Sexta-feira, 08/09 – 20h – Osasco x Sesi Vôlei Bauru - Ginásio Prof. Jose Liberatti

MASCULINO:

Sexta-feira, 08/09 – 19h – Sesi SP x Volei Guarulhos - Arena Paulo Skaf

Sexta-feira, 08/09 – 20h – Farma Conde São José x Vôlei Renata - Arena Farma Conde

Sexta-feira, 08/09 – 19h30 – Climed/Atibaia x Super Vôlei Santo André - Ginásio Elefantão

Quando começa o Pré-Olímpico?

O Pré-Olímpico de vôlei feminino começa em 16 de setembro, com o jogo entre Brasil e Argentina, em Tóquio, no Japão, a partir das 4h (horário de Brasília). A Seleção está no grupo B com Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Japão, Porto Rico e Peru, onde vão se enfrentar por sete rodadas em pontos corridos.

No masculino, a estreia está marcada para 30 de setembro, sábado, contra o Catar, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (horário de Brasília). No grupo A, o elenco vai disputar as rodadas contra Cuba, República Tcheca, Alemanha, Irã, Itália, Catar e Ucrânia.

As 24 seleções são divididas em três grupos de oito no Pré-Olímpico, em ambos os gêneros. Os dois melhores de cada grupo avançam para as Olimpíadas de Paris.

