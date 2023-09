Tem jogo de vôlei hoje? Programação de sexta-feira, 08/09

Após o feriado nacional, a programação de jogos de vôlei volta ao normal, com confrontos decisivos entre estaduais e também internacionais. Para não perder nenhum set, confira a programação desta sexta-feira, 08 de setembro, e como assistir ao vivo.

Confira a classificação do Campeonato Paulista

Programação do vôlei feminino hoje

O Campeonato Paulista de vôlei feminino segue em todo o vapor na primeira fase. Dois embates serão realizados nesta sexta-feira, pela sexta rodada. O Pinheiros recebe o Campinas enquanto o Osasco disputa a rodada do fim de semana contra o Sesi Vôlei Bauru em clássico do vôlei feminino.

Com 12 pontos, o Vôlei Bauru se mantém na liderança do Campeonato Paulista enquanto o Osasco e o Pinheiros seguem empatados com nove pontos.

Tem também a etapa Futures no vôlei de praia.

Campeonato Paulista vôlei feminino:

EC Pinheiros x Campinas Vôlei - 20h - sem transmissão

Ginásio Pinheiros

Osasco x Sesi Vôlei Bauru - 20h - Sportv 2

Ginásio Prof. Jose Liberatti

Circuito Mundial de Vôlei de Praia - Futures de Miguel Pereira (RJ)

Fase de grupos - 08h - Bandsports

Agenda do vôlei masculino

No Paulista de vôlei masculino, três jogos serão realizados pela quarta rodada na sexta-feira, em horários alternados, com destaque fica para o duelo entre o São José e Vôlei Renata.

O Araçatuba desistiu da competição e, por isso, o regulamento do Paulista sofreu modificações. Com sete equipes, o primeiro colocado da classificação vai direto para a semifinal, enquanto os outros seis vão participar das quartas de final em busca da vaga na semifinal.

Já no Europeu, começam as oitavas de final.

Campeonato Paulista

Sesi São Paulo x Vedacit Volei Guarulhos - 19h - Youtube JP Bauru

Arena Paulo Skaf

Farma Conde São José x Vôlei Renata - 20h - Youtube do São José

Arena Farma Conde

Climed/Atibaia x Super Vôlei/Santo André - 19h30 - Sem transmissão

Ginásio Elefantão

Circuito Mundial de Vôlei de Praia - Futures de Miguel Pereira (RJ)

Fase de grupos - 08h - Bandsports

Campeonato Europeu masculino:

Croácia x Romênia - 11h30 - EuroVolleyTV

França x Bulgária - 14h30 - EuroVolleyTV

O que é o Golden Set, critério de desempate?

O Campeonato Paulista de vôlei feminino e masculino utiliza o Golden Set como critério de desempate na fase eliminatória, ou seja, caso as equipes vençam um jogo cada, o critério é utilizado para saber quem será o vencedor do duelo.

Os times se enfrentam em turno e returno, ida e volta. Se o time A venceu o primeiro jogo por 3 a 0, e na segunda partida o B ganhou por 3 a 2, um sexto set é realizado para determinar quem será o campeão. Este é o Golden Set, é um 'novo jogo', de acordo com o guia da FIVB. Ele é disputado no mesmo local e data do último jogo que determinou o empate.

Quem marcar 25 pontos primeiro avança para a próxima fase, mantendo sempre a diferença de 2 pontos. O intervalo do jogo normal para o Golden Set é de três minutos,

Como comprar ingresso para o jogo do Osasco?

Os ingressos para os jogos do Osasco de vôlei feminino no Ginásio Professor José Liberatti são liberados gratuitamente no site Sympla. O clube disponibiliza certa quantia para anfitriões e visitantes, basta acessar o site do Sympla no evento, reservar o ingresso e apresentar na entrada do ginásio.

Outra possibilidade é garantir o acesso exclusivo de todos os jogos do Osasco através do sócio torcedor. Os planos estão disponíveis em www.juntosporosasco.com.br por diferentes valores, com acesso exclusivo ao ginásio. O pacote Mais Osasco custa R$ 19,90 por mês e o Sempre Osasco sai por R$ 49,90 mensais.

Quem tem ingresso visitante deve acessar o portão 4, enquanto torcedores da casa entram no portão 2 do ginásio.

