Osasco e Pinheiros estão na final do Paulista de vôlei feminino 2023

O Pinheiros venceu o Sesi Vôlei Bauru no golden set e agora vai disputar a final do Campeonato Paulista de vôlei feminino contra o Osasco, na próxima semana, em melhor de dois jogos. O primeiro embate vai ser em São Paulo, enquanto a volta será em Osasco, valendo o título paulista da temporada.

Quando é a final do Paulista de vôlei feminino?

A primeira partida da final do Campeonato Paulista de vôlei feminino entre Osasco e Pinheiros vai ser na próxima segunda-feira, 2 de outubro, às 20h30, horário de Brasília, no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. A volta está marcada para quinta, dia 5, no mesmo horário, no Ginásio José Liberatti, em Osasco.

A final vai ser jogada em duas partidas, e segunda será no dia 5 de outubro, quinta-feira. Em caso de empate, o campeão será definido pelo golden set. um novo set disputado ao fim da partida para saber qual é a equipe levanta a taça. Não há premiação em dinheiro, apenas medalhas de ouro para a campeã e prata para o segundo lugar.

Dono da melhor campanha na fase classificatória, o Osasco venceu todos os seis jogos com 18 pontos em primeiro. Na semifinal derrotou o Barueri por 3 sets a 0 (parciais de 14/25, 20/25 e 18/25) fora de casa, e na volta novamente fez três sets consecutivos (25/14, 27/25 e 25/20), por isso tem a vantagem de decidir em casa.

Já o Pinheiros batalhou para chegar até a final. Ocupou a terceira posição com 12 pontos, somados em quatro triunfos e duas derrotas. Na semifinal perdeu para o Sesi por 3 sets a 1 (parciais de 26/24, 17/25, 21/25 e 21/25) em casa enquanto na volta deu a volta por cima e superou o adversário por 3 sets a 1 (parciais de 25/17, 23/25, 18/25 e 23/25) e no golden set a vitória por 21 a 25.

JOGO DE IDA NA FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI:

Pinheiros x Osasco

Segunda-feira, 02/10 às 20h30 (de Brasília)

Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

JOGO DE VOLTA NA FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI:

Osasco x Pinheiros

Quinta-feira, 05/10 às 20h30 (de Brasília)

Ginásio José Liberatti, em Osasco

O que esperar do jogo entre Osasco e Pinheiros?

Quando Osasco e Pinheiros se enfrentam em quadra, sai jogão. Dois dos principais times do vôlei feminino no Brasil vão disputar a final do Paulista nos próximos dias, em confronto que não há favoritos.

Até aqui, o Osasco fez uma melhor campanha no campeonato do que o Pinheiros, mas tratando-se de final, o cenário é outro e as equipes dão o melhor de si em quadra. O Osasco tem fortes jogadoras como Camila Brait, Fabiana Claudino e Tiffany, enquanto o Pinheiros tem Gabriela, Camila, Duda e Kika.

Nos últimos dez encontros, o Osasco foi quem venceu mais, com seis triunfos contra quatro do Pinheiros pelo Campeonato Paulista e na Superliga de vôlei feminino. Em 31 de agosto, pela primeira fase do Paulista, o Osasco bateu o Pinheiros por 3 x 1, com parciais de 22/25, 25/22, 19/25 e 19/25 no.

CAMPANHA DO OSASCO NO PAULISTA DE VÔLEI 2023:

Barueri 0 x 3 Osasco - 2ª rodada

Osasco 3 x 0 São Caetano - 3ª rodada

Osasco 3 x 0 Campinas - 4ª rodada

Pinheiros 1 x 3 Osasco - 5ª rodada

Osasco 3 x 0 Sesi Vôlei - 6ª rodada

Sorocaba 1 x 3 Osasco - 7ª rodada

Barueri 0 x 3 Osasco - Primeiro jogo da semifinal

Osasco 3 x 0 Barueri - Segundo jogo da semifinal

CAMPANHA DO PINHEIROS NO PAULISTA DE VÔLEI 2023:

Pinheiros 3 x 0 Sorocaba - 1ª rodada

Pinheiros 3 x 0 Barueri - 3ª rodada

São Caetano 0 x 3 Pinheiros - 4ª rodada

Pinheiros 1 x 3 Osasco - 5ª rodada

Pinheiros 3 x 1 Campinas - 6ª rodada

Sesi Bauru 3 x 0 Pinheiros - 7ª rodada

Pinheiros 1 x 3 Sesi Bauru - Primeiro jogo da semifinal

Sesi Bauru 1 x 3 Pinheiros - Segundo jogo da semifinal

Onde assistir a final do Paulista de vôlei feminino?

Os dois jogos da final do Campeonato Paulista de vôlei feminino serão transmitidos com exclusividade pelo Sportv 2, canal esportivo disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquiri-lo na programação.

O Grupo Globo tem os direitos de transmissão da fase eliminatória do estadual, mas decidiu deixar as partidas apenas no canal pago, sem passar na TV aberta. Por isso, só quem é assinante pode ver as finais.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão do canal ao vivo na plataforma digital, tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv ao vivo.

