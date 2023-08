Tem jogo de vôlei hoje? Programação de sábado e onde assistir - 26/8

O Brasil estreia neste sábado, 26 de agosto, no Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino em busca do 34º título. A programação também traz duelos entre seleções da Europa e vôlei de praia, por isso saiba como assistir os jogos ao vivo.

Confira a tabela de jogos do Campeonato Paulista de vôlei

Programação de vôlei hoje no sábado

Hoje tem Seleção Brasileira em quadra pela primeira rodada do Sul-Americano de vôlei masculino, às 20h30, contra o Peru. Tem também disputas do vôlei de praia, campeonato internacionais e confrontos entre as categorias de base do Brasil.

Sintonize o Canal Vôlei Brasil e acompanhe o Circuito de Vôlei de Praia em Salvador. Na parte da manhã, a dupla Ana Patrícia e Duda, Taina e Hegê e Tainá e Vic estão na disputa pelo título do Circuito Brasileiro. A primeira dupla pode ser campeã com rodadas de antecedência.

Mais tarde, o Campeonato Europeu de vôlei feminino apresenta dos jogos, válidos pela oitavas de final entre Itália, Espanha, França e Romênia. Quem ganhar vai para as quartas de final e quem perder está fora.

Tem também as categorias de base, com o Campeonato Mundial sub 21 feminino e o Sul-Americano sub 17 masculino, com o Brasil em quadra.

Confira a programação a seguir.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Oitavas e quartas de final do Top 12 e semifinais, disputas pelo bronze e finais do Aberto – 8h às 13h20

Semifinais do Top 12 – 16h às 20h

Sul-Americano de vôlei masculino

Argentina x Colômbia - 18h - Sem transmissão

Brasil x Peru - 20h30 - Sportv 2

Campeonato Europeu de vôlei feminino

França x Romênia - 13h - EuroVolley TV

Itália x Espanha - 16h - EuroVolley TV

Mundial sub 21 vôlei feminino

Sérvia x México - 14h - Youtube FIVB

Tunísia x Tailândia - 14h - Youtube FIVB

Turquia x Estados Unidos - 17h - Youtube FIVB

Egito x República Dominicana - 17h - Youtube FIVB

Brasil x Japão - 20h - Youtube FIVB

Cuba x Polônia - 20h - Youtube FIVB

China x Itália - 23h - Youtube FIVB

Argentina x Holanda - 23h - Youtube FIVB

Campeonato Sul-Americano sub 17 de vôlei masculino

Brasil x Colômbia - 14h - Youtube Confederación Sudamericana de Voleibol

Argentina x Peru - 16h - Youtube Confederación Sudamericana de Voleibol

Quando vai começar o Pré-Olímpico de vôlei?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino e masculino disputar o Pré-Olímpico em setembro, qualificação que dá vagas para a modalidade nas Olimpíadas de Paris, com início previsto em 26 de julho do ano que vem, na França.

O torneio reúne 24 seleções, entre os dois gêneros, divididas em três grupos de oito cada. Eles se enfrentam por sete rodadas em pontos corridos, onde cada um se enfrenta apenas uma vez. Os dois melhores de cada grupo avançam direto para as Olimpíadas da próxima temporada, enquanto as outras vagas vão ser selecionadas a partir do Ranking da FIVB.

Como acontece em pontos corridos, as seleções se enfrentam e ganham pontos com a vitória, sendo três para o vencedor do duelo em 3:0 ou 3:1, e dois por 3:2 e um ponto para o perdedor.

O Pré-Olímpico é realizado em diferentes localidades, de acordo com o seu grupo.

Leia também:

Brasil disputa 3º lugar do mundial sub 21