Vai ter jogo de vôlei hoje? Programação de sábado, 09/09

Para começar bem o fim de semana, a programação de jogos de vôlei neste sábado, 9 de setembro, traz confrontos em torneios estaduais, nacionais e internacionais para você não perder nenhuma emoção. Confira a agenda de hoje e como assistir ao vivo.

Veja: Pré-Olímpico vôlei feminino 2023 vai ter jogos no Brasil?

Tem jogos de vôlei neste sábado?

Hoje não tem jogo da Seleção Brasileira de vôlei feminino e masculino, mas tem embates de torneios nacionais e internacionais. No Europeu de vôlei entre os homens, quatro partidas nas oitavas de final serão realizadas neste sábado, enquanto o a etapa no Rio de Janeiro no Circuito Mundial de Vôlei de Praia acontece.

Campeonato Europeu de vôlei masculino / Programação de jogos de vôlei

Eslovênia x Turquia - 11h30 - EuroVolley

Itália x Macedônia do Norte - 13h - EuroVolley

Portugal x Ucrânia - 14h30 - EuroVolley

Holanda x Alemanha - 16h - EuroVolley

Circuito Mundial de Vôlei de Praia - Futures de Miguel Pereira (RJ) / Programação de jogos de vôlei

Oitavas e quartas de final - 08h - Bandsports

Campeonato Paulista sub-19 de vôlei masculino / Programação de jogos de vôlei

ASSOC. Realizar x Vôlei Taubaté - 13h30 - sem transmissão

Farma Conde Vôlei x Sesi SP - 18h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub-21 de vôlei masculino / Programação de jogos de vôlei

SESI SP x Osasco - 15h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub-17 de vôlei feminino / Programação de jogos de vôlei

Inter x Farma Conde Vôlei - 11h - sem transmissão

Corinthians x Vinhedo - 16h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub-19 de vôlei feminino / Programação de jogos de vôlei

Fupes x Franca - 09h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub-15 de vôlei feminino / Programação de jogos de vôlei

Corinthians x Regatas - 14h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub-21 de vôlei feminino / Programação de jogos de vôlei

ADC Bradesco x Vinhedo - 16h - sem transmissão

Quando começa o Pré-Olímpico de vôlei?

Após o Sul-Americano, o primeiro evento da Seleção Brasileira é o Pré-Olímpico de vôlei feminino, de 16 a 24 de setembro, entre Tóquio, no Japão, em Ninbo, na China, e Lodz, na Polônia. O Brasil está no grupo B e vai enfrentar a Argentina, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Turquia e Porto Rico.

A Seleção Brasileira de vôlei feminino estreia em 16 de setembro, contra a Argentina, na primeira rodada em Tóquio, no Japão, às 4h (Horário de Brasília). A transmissão vai ser do Sportv 2, na TV paga, ao vivo.

O Pré-Olímpico reúne 24 seleções divididas entre três grupos de oito, onde se enfrentam em pontos corridos e em turno único, ou seja, jogam entre si apenas uma vez. Cada vitória dá pontos para as seleções e, ao fim, os dois primeiros da classificação vão para as Olimpíadas de Paris.

Já o Pré-Olímpico de vôlei masculino começa em 30 de setembro e vai até 8 de outubro, também com 24 seleções incluindo o Brasil, que jogará no Rio de Janeiro. As outras sedes são Tóquio, no Japão, e Xi'an, na China. O Brasil está no grupo A com Catar, Itália, Cuba, Alemanha, República Tcheca, Irã, Ucrânia.

A estreia do Brasil masculino vai ser no dia 30 de setembro, contra o Catar, no Maracanãzinho, às 10h.

Confira como comprar o ingresso do Pré-Olímpico vôlei masculino.