Tem jogo de vôlei masculino hoje? Programação de terça - 11/07

Oito seleções jogam as quartas de final na Liga das Nações

Com o fim da fase preliminar, a Liga das Nações de vôlei masculino dá o start na etapa eliminatória. O Brasil vai jogar contra a Polônia, anfitriã da competição, mas hoje tem jogo? Confira a programação nesta terça-feira, 11 de julho, e como assistir.

Enquanto isso, confira o horário do próximo jogo do Brasil

Agenda de terça-feira em jogo de vôlei masculino

Não tem jogo de vôlei masculino nesta terça-feira, já que os times tem uma semana para se preparar para as quartas de final da Liga das Nações. A fase começa na quarta-feira, 19 de julho.

Confira a seguir a programação das quartas de final de vôlei masculino.

Quarta-feira, 19 de julho:

Estados Unidos x França - 12h

Itália x Argentina - 15h

Quinta-feira, 20 de julho:

Japão x Eslovênia - 12h

Polônia x Brasil - 15h

Entenda e confira as funções de todas as posições do vôlei.

Como vem a Polônia nas quartas de final?

A Polônia fez uma grande campanha na Liga das Nações de vôlei masculino. O grupo venceu 10 das 12 partidas que disputou na primeira fase, marcando 25 pontos em terceiro lugar na classificação.

No duelo contra o Brasil, pela terceira semana, a Polônia derrotou o Brasil por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 22/25, 25/21 e 25/21. O embate foi equilibrado do começo ao fim, mas os poloneses levaram a melhor ao fechar o terceiro set.

A vantagem do elenco está no forte ataque. Os destaques são Leon, Kurek e Bednorz. A seleção ganhou da França, Irã, Bulgária, Alemanha, Holanda, Itália, Brasil e Eslovênia. Perdeu da Sérvia e Estados Unidos.

Como funciona a fase eliminatória da Liga das Nações?

A Liga das Nações é dividida em duas fases. Dezesseis seleções jogam a primeira etapa do torneio por três semanas, também chamada como a fase classificatória. Cada elenco disputa 12 partidas entre as rodadas, ou seja, quatro embates cada semana.

Cada vitória conta para a classificação entre as seleções. Ao fim da última rodada, os oito melhores avançam para a segunda fase da Liga das Nações, incluindo a Polônia, anfitriã da etapa final da competição. Os outros times são eliminados.

As quartas de final serão disputas em Gdansk entre 19 e 20 de julho, quarta e quinta-feira. O cruzamento olímpico definiu os jogos da etapa: o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo e assim sucessivamente. Daí vem a semifinal em 22 de julho e a final e a disputa do terceiro lugar no domingo, 23 de julho.

Leia também:

Qual é a premiação do vôlei masculino na Liga das Nações 2023?