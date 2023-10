Tem jogo do Brasil hoje? Programação de vôlei nesta quinta - 05/10

Alan é destaque do Brasil no Pré-Olímpico - Foto: Reprodução/Volleyball World

Tem decisão no vôlei feminino hoje! Osasco e Pinheiros disputam a final do Paulista nesta quinta-feira, 5 de outubro, no Ginásio José Liberatti. Enquanto isso, o Pré-Olímpico masculino segue em todo o vapor com disputas que definirão os seis primeiros classificados para os Jogos de Paris em 2024.

Jogos de vôlei masculino hoje

O time de vôlei masculino do Brasil não joga hoje porque o Pré-Olímpico dá um dia de folga para os jogadores e a comissão técnica descansarem e também treinarem. A seleção volta para a quadra do Maracanãzinho na sexta, 6 de outubro, contra Cuba, pela quinta rodada às 10h, horário de Brasília.

Somente dois jogos serão realizados no Pré-Olímpico nesta quinta-feira. Enquanto isso, Osasco e Pinheiros disputarão a final do Paulista de vôlei feminino após a vitória do Osasco por 3x0 na primeira partida.

Acompanhe a programação do dia.

Jogos do Pré-Olímpico masculino na 5ª rodada:

Turquia x Finlândia - 22h - VB TV

Canada x Bulgária - 23h - Sportv 2 e VB TV

Jogos no Campeonato Paulista masculino - volta nas quartas de final

Farma Conde x Vôlei Renata - 18h - Sportv 2

Suzano x Super Võlei Santo André - 18h - sem transmissão

Jogos no Campeonato Paulista feminino - final

Osasco x Pinheiros - 20h30 - Sportv 2

Jogos no Campeonato Paulista sub 17 feminino

Corinthians x Centro Olímpico - 18h - sem transmissão

Jogos no Campeonato Paulista sub 17 masculino

Jundiaí x São Bernardo - 19h - sem transmissão

Jogos no Campeonato Paulista sub 15 feminino

Paineras x Vôlei Taubaté - 18h30 - sem transmissão

Jogos no Campeonato Paulista sub 15 masculino

Esporte Clube Praia x Santo André - 19h - sem transmissão

Jogos no Campeonato Paulista sub 21 masculino

Santo André x Osasco - 19h30 - sem transmissão

Jogos no Campeonato Paulista sub 15 masculino

Praia Clube x Santo André - 19h - sem transmissão

Jogos no Campeonato Paulista sub 19 masculino

São Caetano x Vôlei Mauá - 17h - sem transmissão

Confira: Última classificação do Paulista de vôlei feminino 2023 atualizada

O que acontece se der empate entre Osasco e Pinheiros?

Como o Osasco ganhou o primeiro jogo da final no Campeonato Paulista de vôlei feminino, tem a vantagem de precisar apenas da vitória em qualquer resultado. O Pinheiros, por outro lado, terá que vencer os três sets e, na sequência, derrotar o Osasco também no Golden Set, o critério de desempate.

O Golden Set nada mais é do que "um novo jogo", disputado logo após o fim da partida. Ele segue as mesmas regras do set convencional, com rotação entre as jogadoras em quadra, advertências e cartões, substituições e até o pedido de desafio em vídeo. Quem chegar aos 25 pontos primeiro, mantendo a diferença de dois pontos, é o campeão estadual.

O critério foi imposto pela Federação Paulista de Voleibol para evitar que um terceiro jogo seja disputado, já que o calendário é apertado por conta da Superliga de vôlei feminino e masculino.