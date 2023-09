Tem jogos de vôlei hoje? Agenda de segunda-feira e como assistir - 18/09

Para começar a semana com o pé direito, a programação nesta segunda-feira, 18 de setembro, tem diferentes partidas de vôlei feminino no Pré-Olímpico, com disputa pelas seis vagas olímpicas disponíveis. Confira a agenda do dia e como assistir ao vivo.

Veja: Horário do próximo jogo do Brasil vôlei masculino contra o Catar em 2023

Programação de jogos de vôlei na segunda-feira

O Pré-Olímpico de vôlei feminino traz dois jogos na terceira rodada hoje. A Seleção Brasileira não joga nesta segunda-feira porque só volta para a quadra na madrugada de amanhã, terça-feira, 19/09.

O Campeonato Europeu masculino terminou, com a Polônia campeã. A oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Fortaleza, também acabou no fim de semana com Duda e Ana Patrícia campeãs, e Arthur e Adrielson no masculino.

Os estaduais serão retomados amanhã, no Mineiro até o Paulista. O Pré-Olímpico de vôlei feminino segue até 24 de setembro.

Pré-Olímpico de vôlei feminino:

Bélgica x Argentina - 22h - Sportv 2 e VBTV

Sérvia x Canadá - 23h - VBTV

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira de vôlei feminino?

O próximo compromisso do time feminino de vôlei do Brasil vai ser contra a Bulgária, pela terceira rodada do Pré-Olímpico, na madrugada de terça-feira, 19 de setembro, em Tóquio. A Seleção Feminina pertence ao grupo B com Peru, Argentina, Bulgária, Bélgica, Turquia, Porto Rico e Japão.

O Pré-Olímpico divide as 24 seleções em três grupos de oito, onde jogam entre si por turno único, isto é, se enfrentam apenas uma vez. Cada vitória é importante para o elenco subir de posição na tabela e, consequentemente, estar próximo da próxima fase.

O torneio qualificatório é disputado em pontos corridos, por isso nenhuma seleção pode ser eliminada se perder algum jogo entre as sete rodadas. Ao fim, os dois primeiros de cada grupo se classificam para as Olimpíadas de Paris, com início em julho de 2024.

Como assinar a VB TV?

A plataforma oficial da federação VB TV é uma opção para acompanhar todos os jogos do Pré-Olímpico de vôlei feminino, principalmente aqueles que a televisão não transmite. Só assinantes que pagam a mensalidade tem acesso à plataforma, com direito à entrevistas, imagens exclusivas e replays das partidas.

Para assinar basta acessar o site, se cadastrar e escolher o melhor plano ao seu bolso..

Passo 1: Acesse www.volleyballworld.tv no computador ou navegador do celular e escolha o pacote que deseja comprar, o Premium por R$ 25 mensal. Clique em 'assine agora'.

Passo 2: Siga o passo a passo. Crie o seu cadastro de forma gratuita no site do Volleyball World, preencha os dados em branco com nome, data de nascimento e todos os itens.

Passo 3: Depois, siga para a próxima etapa onde você escolhe a forma de pagamento. Preencha com os dados e, aí, retorne ao menu principal para escolher qual partida quer assistir.

SAIBA: Que dia começa o Pré-Olímpico vôlei masculino no Rio de Janeiro 2023