Tem vôlei feminino hoje na Liga das Nações? Programação de terça (11/7)

Quartas de final serão disputadas em dois dias em Arlington, no Texas, Estados Unidos

É decisão na Liga das Nações de vôlei feminino. A partir das quartas de final, quem perder está eliminado da competição e não terá chances de brigar por medalha de bronze, prata ou ouro na temporada. Saiba se nesta terça-feira, 11 de julho, tem jogo de vôlei e qual é a programação.

Próximos jogos de vôlei feminino Liga das Nações 2023

Hoje não tem jogo de vôlei feminino ou masculino. As oito seleções se preparam para as quartas de final da Liga das Nações com início marcado para quarta-feira, 12 de julho.

O Brasil vai enfrentar a China enquanto a Polônia, líder na classificação, jogará contra a Alemanha. É fase eliminatória, ou seja, quem perder está eliminado da competição.

Sob o comando do treinador José Roberto Guimarães, o grupo brasileiro busca a primeira medalha de ouro da história na Liga das Nações. No ano passado, o time de elite ficou com a prata após perder para a Itália na final em Ankara, na Turquia.

Confira a seguir a programação das quartas de final de vôlei feminino.

Quarta-feira, 12/07:

Polônia x Alemanha - 18h

Estados Unidos x Japão - 21h30

Quinta-feira, 13/07:

Brasil x China - 12h30

Turquia x Itália - 16h

Saiba se Bruno Rezende é casado.

Onde assistir Brasil e China vôlei?

A partida entre Brasil e China no vôlei feminino será exibido no SporTV 2, canal disponível na TV paga em todos os estados do país. Nenhuma emissora de televisão aberta vai transmitir o jogo.

Os direitos de transmissão do torneio de vôlei pertencem ao Grupo Globo, consequentemente ao SporTV. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na programação.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir a retransmissão do canal ao vivo. Outra opção é o GE, sintonizando através da sua Conta Globo caso seja assinante da TV paga.

TV: SporTV 2

Online: GloboPlay e GE

Quem o Brasil pode enfrentar na semifinal?

Se vencer a China nas quartas de final, o Brasil de vôlei feminino vai jogar contra Polônia ou Alemanha na semifinal da Liga das Nações.

Através do cruzamento olímpico no chaveamento, os times já sabem quem vão encontrar até a final. De um lado estão Brasil, China, Polônia e Alemanha enquanto do outro protagonizam Turquia, Itália, Estados Unidos e o Japão.

A semifinal vai ser disputada no sábado, 15 de julho, e a final em 16.

Leia também:

De oposto a ponteiro: quais são as posições do vôlei?