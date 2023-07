Tem vôlei feminino hoje? Quem joga neste sábado na Liga das Nações (01/7)

Com Thaisa, Gabi e Rosamaria, a Seleção Brasileira busca a primeira medalha de ouro na Liga das Nações. O elenco vem de uma derrota e já sabe quem vai enfrentar na última partida da fase classificatória, mas tem jogo de vôlei feminino hoje? Confira a programação deste sábado, 01 de julho.

Tem jogo de vôlei feminino hoje?

Hoje tem seis jogos de vôlei feminino na Liga das Nações, em confrontos válidos pela terceira e última rodada da fase classificatória, disputada entre os dias 27, 28, 29 e 30 de junho e 01 e 02 de julho. A Seleção Brasileira não joga neste sábado.

Confira a programação de jogos de vôlei feminino neste sábado.

Coreia do Sul x China - sem transmissão

Sábado, 01/07 às 2h (Horário de Brasília)

Suwon, na Coreia do Sul

Itália x Croácia - sem transmissão

Sábado, 01/07 às 3h (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Alemanha x Estados Unidos - sem transmissão

Sábado, 01/07 às 05h30 (Horário de Brasília)

Suwon, na Coreia do Sul

Holanda x Canadá - SporTV 2

Sábado, 01/07 às 07h (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Tailândia x Japão - SporTV 2

Sábado, 01/07 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Sérvia x Bulgária - SporTV 2

Sábado, 01/07 às 22h30 (Horário de Brasília)

Suwon, na Coreia do Sul

>> Tem vôlei masculino hoje?

Próximo jogo do Brasil é contra a Tailândia

Após a vitória esmagadora da Turquia, o próximo jogo do Brasil é no domingo, 02 de julho, às 10h30, horário de Brasília, em Bangkok, para enfrentar a Tailândia.

O elenco tailandês não é favorito ao título. O grupo nunca ganhou a Liga das Nações e o seu melhor resultado foi em 2022, quando chegou até as quartas de final mas foi eliminado para a Turquia. Além disso, as rivais estão em 13º lugar na tabela, somando apenas duas vitórias e oito pontos.

Apesar de ter perdido no último jogo, a Seleção Brasileira é a quarta colocada na Liga das Nações, com sete triunfos e 21 pontos. O time feminino está praticamente classificado, mas o resultado positivo contra as tailandesas dará a confiança necessária para o Brasil.

