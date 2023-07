Transmissão do Brasil vôlei feminino contra a China hoje ao vivo

Transmissão do Brasil vôlei feminino contra a China hoje ao vivo

Após uma pausa de preparação, o elenco da Seleção Brasileira está pronto para entrar em quadra na Liga das Nações 2023. O jogo do Brasil de vôlei feminino será contra a China nesta quinta-feira, 13 de julho, em confronto pelas quartas de final, então confira onde vai ter transmissão ao vivo hoje.

Quem transmite o jogo do Brasil vôlei feminino?

O Sportv 2 transmite a partida entre Brasil e China de vôlei feminino na quinta-feira. O canal só está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais' pode acompanhar a retransmissão do canal esportivo na plataforma. Acesse o site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo no celular, Android ou iOS. Com o Volleyball TV, streaming oficial da Liga das Nações, também dá para assistir a partir desta quinta-feira.

Brasil x China (jogo do Brasil vôlei feminino):

Quinta-feira, 13/07 às 12h30 (Horário de Brasília)

Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir: Sportv 2

Confira a convocação do Brasil

Como vem o Brasil para as quartas de final da Liga das Nações?

Oito vitórias, quatro derrotas e 24 pontos em quarto lugar. Este foi o desempenho da Seleção Brasileira de vôlei feminino na primeira fase da Liga das Nações.

O elenco estreou justamente contra a China, em 31 de maio. As chinesas marcaram o primeiro ponto após a vitória contra as brasileiras por 3 sets a 2 no tie-break. Depois, o Brasil ganhou da Holanda, República Dominicana e Croácia.

Na segunda semana, ganhou da Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha mas perdeu para os Estados Unidos de maneira avassaladora. O reencontro aconteceu após a final trágica nas Olimpíadas de Tóquio.

Pela terceira e última semana, o Brasil ganhou da Itália, mas perdeu para o Canadá e Turquia em sequência. Na última rodada, superou a Tailândia e fechou a sua participação em quarto lugar.

Nagoya (Japão)

31/05 – Brasil 2 x 3 China

01/06 – Brasil 3 x 0 Holanda

03/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana

04/06 – Brasil 3 x 0 Croácia

Brasília (Brasil)

14/06 – Brasil 3 x 0 Coréia do Sul

15/06 – Brasil 3 x 2 Sérvia

17/06 – Brasil 3 x 1 Alemanha

18/06 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos

Bangkok (Tailândia)

28/06 – Brasil 3 x 2 Itália

29/06 – Brasil 2 x 3 Canadá

30/06 – Brasil 0 x 3 Turquia

02/07 – Brasil 3 x 0 Tailândia

Quem será o adversário na semifinal de vôlei feminino?

Se o Brasil vencer a China, poderá enfrentar na semifinal da Liga das Nações a Polônia ou Alemanha. Tudo vai depender do resultado de ambas as seleções nas quartas de final.

O chaveamento definiu o caminho de cada elenco até a última partida. Para ser campeão, a seleção precisa jogar 15 jogos na competição.

Confira o caminho do Brasil até a final

QUARTAS DE FINAL:

Quinta-feira, 13/07 - Brasil x China às 12h30

SEMIFINAL:

Sábado, 15/07 - Brasil ou China x Polônia ou Alemanha às 18h ou 21h30

FINAL:

Domingo, 16/07 - Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 - 19h30

Leia também:

Classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2023 até as quartas de final