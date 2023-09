Vai ter jogo de vôlei hoje? Onde assistir a programação de domingo - 03/09

Veja a programação do vôlei neste domingo - Foto: Reprodução/Getty Images

A Seleção Brasileira não joga, mas o Campeonato Europeu de vôlei feminino define o campeão através da final da temporada neste domingo, 03 de setembro. O vôlei de praia também conta com decisões hoje, por isso veja o horário e onde assistir cada um deles.

Agenda de jogos de vôlei no domingo

Sérvia e Holanda disputam a final do Campeonato Europeu de vôlei feminino neste domingo, 03 de setembro, em Bruxelas, na Bélgica. Hoje não tem jogo do Brasil porque o elenco só volta a disputar o Pré-Olímpico no fim de setembro.

Mais cedo, Itália e Holanda disputam a medalha de bronze do Europeu, definindo assim as três vagas para o Mundial de 2025. Tem também na programação vôlei de praia direto de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Etapa Miguel Pereira RJ - Semifinais e finais - 09h - Canal Vôlei Brasil

Campeonato Europeu de vôlei feminino

Holanda x Itália - 11h30 - Star Plus e EuroVolley

Sérvia x Turquia - 15h - Star Plus e EuroVolley

Campeonato Europeu de vôlei masculino

Grécia x Romênia - 11h - EuroVolleyTV

Espanha x Finlândia - 11h30 - EuroVolleyTV

Dinamarca x Montenegro - 12h - EuroVolleyTV

Estônia x Suíça - 13h - EuroVolleyTV

Israel x Portugal - 14h - EuroVolleyTV

Bulgária x Croácia - 14h30 - EuroVolleyTV

Polônia x Macedônia - 15h - EuroVolleyTV

Bélgica x Alemanha - 16h - EuroVolleyTV

Qual é o próximo jogo do Campeonato Paulista?

O Campeonato Paulista de vôlei feminino retorna com a primeira fase na quinta-feira, dia 07 de setembro, com o jogo entre São Caetano e Sorocaba, às 20h, horário de Brasília. Na sexta-feira, o confronto entre Pinheiros e Campinas, às 20h, será exibido pela internet, enquanto Osasco contra Vôlei Bauru, também às 20h, vai passar no Sportv 2, canal da TV paga ao vivo.

Já o estadual masculino estará de volta também na próxima sexta-feira, 08 de setembro, com os duelos de Sesi São Paulo e Guarulhos, na Arena Paulo Skaf, às 19h (de Brasília), enquanto Farma Conde São José e Vôlei Renata duelam mais tarde, às 20h, horário de Brasília.

Ainda na sexta-feira, pela quarta rodada, Atibaia joga contra o Santo André. Todos os jogos serão

