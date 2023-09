Vai ter jogo de vôlei hoje? Programação e onde assistir ao vivo - 04/09

Uma nova semana começa nesta segunda-feira, 04 de setembro, e a programação de jogos de vôlei masculino e feminino segue em todo o vapor. Saiba quais são os embates para assistir durante o dia e o que vem por aí.

Tem jogos de vôlei nesta segunda-feira?

Hoje, 04, não tem jogo da Seleção Brasileira de vôlei, mas tem confrontos decisivos pela primeira fase do Campeonato Europeu de vôlei masculino. Com o fim do Sul-Americano, em Recife, o time do Brasil só volta a jogar no fim de setembro, pelo Pré-Olímpico.

Não tem jogos em torneios nacionais de vôlei, mas dá para assistir oito duelos do Europeu, com as maiores seleções do mundo em quadra. No último domingo, Sérvia e Turquia disputaram a final enquanto Itália e Holanda brigaram pelo bronze no feminino.

Os três vencedores da medalha de ouro, prata e bronze se classificam para o Mundial de 2025.

Campeonato Europeu de vôlei masculino

França x Romênia - 11h - Youtube da EuroVolley

Ucrânia x Finlândia - 11h30 - EuroVolley TV

Dinamarca x Holanda - 12h - EuroVolley TV

Sérvia x Estônia - 13h - youtube da EuroVolley

Portugal x Turquia - 14h - EuroVolley TV

Croácia x Eslovênia - 14h30 - EuroVolley TV

República Tcheca x Montenegro - 15h - EuroVolley TV

Itália x Suíça - 16h - EuroVolley TV

Veja: quais são as posições do vôlei

Quando vai ser o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino tem compromisso marcado para 16 de setembro, sábado, contra a Argentina na primeira rodada do Pré-Olímpico. Como a partida vai ser em Tóquio, no Japão, e a diferença de horários entre os dois países é de 12 horas, a transmissão no Brasil começa às 04h, horário de Brasília.

O Brasil está no grupo B, com Japão, Argentina, Bélgica, Bulgária, Turquia, Porto Rico e Peru. São sete rodadas em turno único, no sistema de pontos corridos, onde cada triunfo dá pontos para a seleção. Ao fim, os dois melhores de cada grupo (24 seleções divididas em três grupos de oito) vão para as Olimpíadas de Paris.

Sob o comando de José Roberto Guimarães, o Brasil perdeu para a China nas quartas de final, mas ganhou o título do Campeonato Sul-Americano.

Data do Pré-Olímpico de vôlei masculino

O Brasil perdeu a hegemonia no Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino na última semana, após a derrota para a Argentina na quinta e última rodada, em Recife, estado de Pernambuco. Mesmo com a sequência de resultados ruins, os comandados de Renan Dal Zotto estão de olho no futuro.

O próximo desafio da Seleção Brasileira é o Pré-Olímpico, qualificatório que dá seis vagas para as Olimpíadas de Paris, com início marcado em 26 de julho, na França. O elenco brasileiro estreia em 30 de setembro, contra o Catar, no Rio de Janeiro, às 10h, horário de Brasília.

O Brasil está no grupo A com Itália, Catar, Cuba, Irã, Alemanha, Ucrânia e República Tcheca, com todos os jogos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Serão sete rodadas em pontos corridos, onde as seleções jogam entre si por turno único. Os dois melhores de cada grupo (A, B, e C) avançam direto para as Olimpíadas.

