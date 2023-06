VNL: como está o Brasil na Liga das Nações de vôlei masculino 2023

Em todas as competições que disputa, o time do Brasil entra como favorito. Na Liga das Nações de vôlei masculino em 2023 não é diferente. Sob o comando de Renan Dal Zotto, o elenco busca a medalha de ouro na história depois de tropeçar nas quartas de final da temporada passada. Saiba qual é a situação do grupo e quais são os próximos desafios.

Qual é a situação do Brasil na Liga das Nações de vôlei masculino?

Depois de dois jogos na segunda semana da fase classificatória, a Seleção Brasileira ocupa a quinta posição da tabela com quatro vitórias e 13 pontos. O grupo brasileiro venceu a Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Bulgária mas perdeu para Cuba e Japão.

Na classificação, o Brasil está atrás do Japão, líder com vantagem, Eslovênia, Estados Unidos e Polônia. Confira a classificação da Liga das Nações vôlei masculino completa aqui.

Para avançar até a próxima fase, a Seleção Brasileira precisa estar entre os sete primeiros da tabela. Isso significa que precisa alcançar pelo menos 20 pontos, conquistando mais de seis vitórias na competição. Não há um exato valor que o elenco precisa para se classificar, mas é certo que cada quanto mais triunfos, melhor para a classificação.

Na temporada passada, o Brasil de vôlei masculino terminou em sexto lugar, mas nas quartas de final perdeu para os Estados Unidos.

Quando começa as quartas de final?

As quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino serão realizadas em 19 e 20 de julho, quarta e quinta-feira, com quatro embates em horários diferentes.

O chaveamento já foi definido pela VNL, por isso cada seleção já sabe quem pode enfrentar de acordo com a sua posição, ou seja, o primeiro colocado na classificação tem a vantagem de enfrentar o último colocado, o segundo o sétimo e assim sucessivamente.

É válido lembrar que as quartas de final da Liga das Nações são eliminatórias em jogo único, ou seja, quem perder está eliminado do torneio de vôlei.

Seguindo o calendário, a semifinal vai acontecer em 22 de julho e a final em 23, domingo.

Próximos jogos do Brasil na Liga das Nações

O Brasil disputa a segunda semana da fase classificatória da Liga das Nações de vôlei masculino. O próximo jogo está marcado para sábado, 24 de junho, contra a Eslovênia.

No histórico de confrontos, os dois se enfrentaram apenas uma vez na competição, com duas vitórias aos brasileiros em quadra.

Dessa maneira, confira a agenda completa do Brasil na Liga das Nações de vôlei masculino 2023.

SEGUNDA SEMANA:

Brasil 3 x 0 Bulgária

Terça-feira, 20/06 às 15h30 (horário de Brasília)

Orléans, na França

Brasil 2 x 3 Japão

Quinta-feira, 22/06 às 08h (horário de Brasília)

Orléans, na França

Brasil x Eslovênia - SporTV 2

Sábado, 24/06 às 11h30 (horário de Brasília)

Orléans, na França

Brasil x França - SporTV 2

Domingo, 25/06 às 12h30 (horário de Brasília)

Orléans, na França

TERCEIRA SEMANA:

Brasil x Itália - SporTV 2

Terça-feira, 04/07 às 04h (horário de Brasília)

Pasay City, em Filipinas

Brasil x Holanda - SporTV 2

Quinta-feira, 06/07 às 00h (horário de Brasília)

Pasay City, em Filipinas

Brasil x Polônia - SporTV 2

Sexta-feira, 07/07 às 00h (horário de Brasília)

Pasay City, em Filipinas

Brasil x China - SporTV 2

Sábado, 08/07 às 00h (horário de Brasília)

Pasay City, em Filipinas

