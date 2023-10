Vôlei ao vivo hoje: programação de jogos de vôlei quarta, 18/10

Prepare o espaço na agenda para curtir jogos de vôlei feminino e masculino nesta quarta-feira, 18 de outubro, em competições nacionais, internacionais e até estaduais. Não tem disputas por títulos, mas os confrontos na praia estão de volta na agenda do dia.

Qual é a programação de jogos de vôlei hoje?

A programação nesta quarta, 18 de outubro, traz duelos no Campeonato Big Ten de vôlei feminino, torneio universitário nos Estados Unidos, responsável por colocar frente a frente as equipes de faculdades sob o principal objetivo de dar visibilidade para novas atletas.

No vôlei de praia, o Future Beach Pro Tour em Malorca, na Espanha, não tem nenhuma dupla brasileira, mas diferentes nações serão representadas entre as areias no desafio que vale pontos essenciais na disputa pelas vagas olímpicas aos Jogos de Paris.

Para fechar a programação, tem jogos entre as categorias de base do Paulista feminino e masculino.

Jogos do Big Ten feminino:

Michigan x Michigan State

Horário: 19h

Local: East Lansing, em Michigan

Onde assistir: VB TV

Indiana x Purdue

Horário: 20h

Local:TBD Indiana State University

Onde assistir: VB TV

Ohio State x Wisconsin

Horário: 21h

Local: Madison, em Wisconsin

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 feminino:

São Caetano x SESI SP

Horário: 19h30

Local: Ginásio Rosalvito Cobra, em São Caetano

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 masculino:

Mauá x Vôlei Renata

Horário: 19h

Local: Ginásio Vila Vitoria

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Metropolitano sub 14 masculino:

Farma Conde São José x Centro Olímpico

Horário: 18h

Local: Ginásio Teatrão, em São José dos Campos

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 masculino:

Farma Conde São José x Esporte Clube Praia

Horário: 19h30

Local:Ginásio Teatrão, em São José dos Campos

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 14 feminino:

São Caetano x ADC Bradesco

Horário: 19h

Local: Ginásio Gisela, em São Caetano

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 15 feminino:

Barueri x Corinthians

Horário: 18h

Local: Ginásio Belval, em Barueri

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 21 masculino:

Santo André x Sesi SP

Horário: 19h30

Local: Ginásio Pedro Dellantonia, em Santo André

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Future Beach Pro Tour:

Prins e Arends x Harmanova e Tokosova

Horário: 03h45

Local: Mallorca, na Espanha

Onde assistir: VB TV

Cools e Vd Vonder x Fareura e Collette

Horário: 04h30

Local: Mallorca, na Espanha

Onde assistir: VB TV

Brailko e Vildere x Kuivonen e Jurgenson

Horário: 05h15

Local: Mallorca, na Espanha

Onde assistir: VB TV

Barbour e Morrison x Vaarala e Mammi

Horário: 06h

Local: Mallorca, na Espanha

Onde assistir: VB TV

Demierre e Schwab e Lutz D. e Wandeler

Horário: 06h45

Local: Mallorca, na Espanha

Onde assistir: VB TV

Powell e Keddy x Frasca e Gradini

Horário: 08h15

Local: Mallorca, na Espanha

Onde assistir: VB TV

Dostalova M. e Brinkova x indisponível

Horário: 09h

Local: Mallorca, na Espanha

Onde assistir: VB TV

O segundo jogo entre Suzano e Guarulhos na final no Campeonato Paulista de vôlei masculino será na sexta-feira, 20 de outubro, na Arena Suzano. O embate tem início às 18h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo no canal Sportv 2 em todo o país.

Pela primeira vez em uma final do Paulista, Suzano e Guarulhos se enfrentam pelo título estadual. O primeiro jogo foi acirrado, com disputa de ponto por ponto em todos os sets. Até aqui, é possível dize que não há favoritos na corrida pela medalha de ouro.

Caso o Suzano ganhe uma partida e o Guarulhos outro, o terceiro confronto será realizado na segunda-feira, 23 de outubro às 21h.

Suzano x Guarulhos (2º jogo da final)

Data: sexta-feira, 20 de outubro

Horário: 18h30

Local: Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

