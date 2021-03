Financiamento habitacional a partir de R$ 0? Entenda proposta da Caixa

A Caixa Econômica Federal deve ampliar seu programa de financiamento habitacional em breve. Segundo informações do jornalista Alexandre Garcia, colunista do jornal Gazeta do Povo, a empresa está estudando uma maneira que o beneficiário não precise de entrada para comprar um imóvel. Entenda a seguir a nova proposta de financiamento habitacional da Caixa.

Como funciona o financiamento habitacional da Caixa?

A Caixa já oferece linhas de crédito para financiamento imobiliário. Normalmente, a maioria delas pode ser consultada no próprio site através do Sistema Financeiro de Habitação, que tem como garantia a alienação fiduciária. Também é possível usar o FGTS para realizar o pagamento.

A Caixa possui também linhas de financiamento imobiliário, todas com propostas diferentes em relação a prestação de juros. A primeira delas é a de taxa fixa de 6,25% a.a. iniciais mais TR (zerada). A segunda a linha de 6,25% a.a. iniciais, mais correção da inflação medida pelo IPCA. E a terceira com uma taxa fixa a partir de 8% a.a.

Com a nova proposta, que ainda está em fases de estudos, a ideia é que o financiamento habitacional da Caixa possa ser feito sem entrada, e com pagamentos em até 35 anos. A intenção é que com isso, milhares de brasileiros possam adquirir a casa próprio. De acordo com a publicação de Alexandra Garcia, cerca de 5,88 milhões de residências são consideradas deficitárias no Brasil, o que representa 8% das moradias do país, segundo dados divulgados pela Fundação João Pinheiro.

Qual é a renda mínima para financiar um imóvel pela Caixa? Atualmente, uma renda de R$ 6 mil já pode dar entrada em um imóvel através da Caixa Econômica Federal, no entanto, o programa de financiamento habitacional permite alguns recursos para amortizar o financiamento, como, por exemplo, maior tempo para pagar as prestações. Recentemente, a Caixa passou a oferecer uma nova linha de crédito com taxa de juros atrelada à poupança. Segundo a CNN Brasil, esta modalidade é uma das mais em conta no mercado imobiliário.

