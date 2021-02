Resultado da Dupla Sena 2199 (23/2); confira as dezenas

Nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, às 20 horas foi divulgado o resultado da Dupla Sena 2199. As dezenas do primeiro sorteio foram: 19 49 38 06 16 03. Já as do segundo sorteio foram: 10 28 03 37 38 25.

O prêmio de hoje está acumulado em R$ 400 mil. Ganha a bolada o apostador que acertar todos os números. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Dupla Sena 2199

Acompanhe aqui se você ganhou prêmios com os resultados das loterias.

Todos os resultados da Dupla Sena

Resultado do concurso 2197

Primeiro sorteio: 05 33 10 44 30 38

Segundo sorteio: 49 01 05 29 07 16

Resultado do concurso 2196

- PUBLICIDADE -

Primeiro sorteio: 04 15 24 28 38 44

Segundo sorteio: 11 13 28 35 44 49

Resultado do concurso 2195

Primeiro sorteio: 09 28 14 03 27 34

Segundo sorteio: 39 50 12 28 40 17