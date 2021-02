Resultado da Dupla Sena concurso 2197 (18/2); veja as dezenas

Resultado do concurso 2193

Primeiro sorteio: 24 19 21 17 26 44.

Segundo sorteio: 37 46 09 40 29 02.

Resultado concurso 2192:

Primeiro sorteio: 39 32 02 01 12 41.

Segundo sorteio: 38 21 35 01 46 50.

Resultado do concurso 2191:

Primeiro sorteio: 17 23 44 35 31 24

Segundo sorteio: 46 33 34 25 31 43

Resultado do concurso 2190:

Primeiro sorteio: 12 20 26 33 38 46.

Segundo sorteio: 13 14 17 32 36 44.

Resultado do concurso 2189:

Primeiro sorteio: 49 28 21 07 20 09.

Segundo sorteio: 33 15 30 27 50 46

Resultado do concurso 2188:

Primeiro sorteio: 18 31 06 22 12 17.

Segundo sorteio: 30 21 32 03 29 24.

Resultado do concurso 2187:

Primeiro sorteio: 08 43 24 38 29 28.

Segundo sorteio: 34 39 20 18 26 03

Resultado do concurso 2186:

Primeiro sorteio: 11 17 05 32 10 21.

Segundo sorteio: 13 14 26 05 10 09.

Premiação da Dupla Sena

O prêmio bruto da Dupla Sena é equivalente a 43,35% da arrecadação do concurso. A partir desse valor, são distribuídos, para o primeiro sorteio:

30% entre os acertadores de 6 números;

10% entre os acertadores de 5 números;

8% entre os acertadores de 4 números;

4% entre os acertadores de 3 números.

E para o segundo sorteio:

11% são atribuídos entre os acertadores de 6 números;

9% entre os acertadores de 5 números;

8% entre os acertadores de 4 números;

4% entre os acertadores de 3 números.

Do valor ainda 16% ficam acumulados para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial de Páscoa.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na faixa de 6 acertos do primeiro sorteio.

