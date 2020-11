A Loterias CAIXA sorteia, neste sábado (07), a Lotofácil concurso 2076 que pode ‌pagar‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌acumulado de ‌ R$ 1,5 milhão . As‌ ‌apostas‌‌ ‌‌podem ‌ser‌ ‌feitas ‌nas‌ ‌lotéricas‌ ‌ou‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌no‌ ‌site‌ ‌da‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h.‌ ‌

O‌ ‌sorteio‌ ‌será realizado ‌às‌ ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo. Para acompanhar basta assistir a transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

No sorteio de ontem, 06 de novembro, da Lotofácil, concurso 2075, os números foram: 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 17 19 23 24 25.

É preciso marcar no‌ ‌volante da Lotofácil concurso 2076,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20 dezenas.‌ São sorteados 15 números e quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo.

Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14 dezenas.‌ ‌Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ ‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar?