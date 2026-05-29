Lotofácil concurso 3697 acumula e prêmio sobe para R$ 5 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quinta-feira, 28 de maio de 2026, o sorteio do concurso 3697 da Lotofácil, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas e o prêmio principal acumulou para o próximo concurso.

Com isso, a estimativa da Caixa para o sorteio desta sexta-feira (29) é de R$ 5 milhões para quem acertar todos os números.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

Rateio da Lotofácil 3697

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, milhares de apostas foram premiadas nas demais faixas da Lotofácil. Confira o rateio completo divulgado pela Caixa:

15 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 14 acertos: 235 apostas ganhadoras, R$ 1.430,64

235 apostas ganhadoras, R$ 1.430,64 13 acertos: 9.976 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9.976 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 117.487 apostas ganhadoras, R$ 14,00

117.487 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 563.988 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Cidades com apostas premiadas na Lotofácil

As apostas que chegaram mais perto do prêmio principal foram registradas em diversos estados do país. Houve vencedores com 14 acertos em cidades como Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).

Entre os destaques do concurso estão apostas simples e bolões que conseguiram múltiplas premiações por conta da quantidade maior de números apostados. Em Brasília, por exemplo, um bolão com 18 números garantiu quatro premiações de 14 acertos e faturou R$ 5.722,50.

Também houve apostas digitais premiadas por meio dos canais eletrônicos da Caixa em dezenas de cidades brasileiras.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta sexta-feira, 29 de maio, novamente no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas ou pelo site e aplicativo da Loteria.

A aposta simples da Lotofácil, com 15 números, custa R$ 3,50. O jogador também pode aumentar as chances escolhendo até 20 dezenas, mas o valor da aposta sobe conforme a quantidade de números selecionados.

A Lotofácil é considerada uma das modalidades mais acessíveis das loterias da Caixa. Veja as probabilidades de acertar os 15 números: