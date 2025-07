Lotofácil da Independência 2025: quando corre e preço

Um prêmio de R$ 220 milhões será sorteado na Lotofácil da Independência de 2025, o maior prêmio da modalidade até hoje. O sorteio acontece em setembro e não acumula, assim como acontece com a Mega-Sena da Virada.

Data sorteio da Lotofácil da independência

O sorteio da loteria especial desse ano ocorre neste sábado, 6 de setembro, véspera de feriado. A partir das 20h (horário de Brasília), 25 dezenas serão embaralhadas no globo da sorte e 15 delas formarão o resultado da 10ª edição do concurso especial.

O evento ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os apostadores conseguirão assistir o sorteio por meio de transmissão ao vivo no canal da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook, mas também pelo jornal DCI – que traz as dezenas em tempo real.

A comercialização das apostas será feita até às 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Lotofácil da Independência tanto nas lotéricas, quanto nos canais eletrônicos. A aposta simples de 15 dezenas sai por R$ 3,50, mas dá para concorrer com até 20 números no mesmo bilhete pagando a mais.

Nas casas lotéricas, estão disponíveis volantes personalizados do concurso especial e os apostadores podem selecionar os números manualmente ou solicitar a escolha aleatória do sistema. Para quem desejar jogar online, basta acessar um dos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa ou o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor mínimo permitido para compras no aplicativo ou site das Loterias Caixa é de R$ 30.

O que acontece se ninguém ganhar?

Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, de cinco dezenas. Se não houver ganhador com 15 ou 14 números, o prêmio será rateado entre quem acertou menos dezenas.

Se ninguém marcar também 14 acertos, a bolada da vai para a terceira faixa, de 13 acertos, e assim por diante. Dessa forma, ao menos um apostador vai conseguir se tornar o novo milionário.

Até hoje, em nenhum sorteio da Lotofácil da Independência o prêmio foi repassado para faixas menores, pois em todas as edições diversas apostas conseguiram acertar os 15 números.