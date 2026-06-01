Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3700, segunda (01/6/26)

A Caixa Econômica Federal realiza na noite desta segunda-feira, 1º de junho, o sorteio do concurso 3700 da Lotofácil, que promete pagar um prêmio estimado em R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas. A extração acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e será transmitida ao vivo. Milhares de apostadores em todo o Brasil aguardam o resultado na expectativa de começar o mês como o mais novo milionário do país.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3700: 01-03-07-08-09-10-12-13-14-17-18-19-20-23-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3700

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3700 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Quina de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.