Resultado das Loterias de hoje (8/11): Federal, Lotofácil e Mega-Sena

Resultado das Loterias de hoje (8/11): Federal, Lotofácil e Mega-Sena

Os sorteios das Loterias Caixa movimentam este domingo, 8 de novembro de 2026, com prêmios milionários em diferentes modalidades. Entre os destaques do dia está a Mega-Sena, com estimativa de R$ 60 milhões. Também serão realizados os concursos da Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte.

Os sorteios estão programados para começar às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os resultados serão divulgados pela Caixa Econômica Federal após a realização dos concursos.

Resultado da Mega-Sena 3083

A Mega-Sena concurso 3083 tem prêmio estimado em R$ 60 milhões neste domingo. O valor está acumulado há cinco concursos e será destinado ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas.

Números sorteados: 22-25-29-37-46-54

Resultado da Lotofácil 3824

A Lotofácil concurso 3824 pode pagar R$ 2 milhões neste domingo. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar os 15 números sorteados entre os 25 disponíveis no volante.

Dezenas sorteadas: 01-02-03-07-11-12-13-14-15-17-18-19-22-24-25

Resultado da Quina 7162

O concurso 7162 da Quina tem prêmio estimado em R$ 2,1 milhões. A modalidade premia quem acertar as cinco dezenas, mas também oferece valores para apostas com dois, três ou quatro acertos.

Números sorteados: 09-29-46-57-66

Resultado da Timemania 2465

A Timemania também tem sorteio neste domingo. O concurso 2465 apresenta estimativa de R$ 25,8 milhões para quem acertar os sete números e o Time do Coração.

Resultado do Dia de Sorte 1342

O Dia de Sorte concurso 1342 tem prêmio estimado em R$ 3,2 milhões. Para ganhar a faixa principal, o apostador precisa acertar os sete números e o Mês da Sorte.

Resultado da Loteria Federal 6116

A Loteria Federal realiza a extração do concurso 6116 neste domingo. O primeiro prêmio pode pagar R$ 500 mil, conforme a programação da modalidade.

68911 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

85444 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

34785 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

54803 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

86716 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil