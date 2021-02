Resultado da Lotomania concurso 2155 (23/2); confira as dezenas do jogo

Nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, o resultado da Lotomania concurso 2155 saiu às 20 horas. As dezenas premiadas foram: 84 05 99 32 83 74 81 11 40 66 08 55 09 02 26 78 44 13 90 43

O prêmio do concurso de hoje está acumulado em R$ 6,5 milhões. Leva a bolada quem acertar todas as dezenas sorteadas. A extração ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Lotomania concurso 2155

Resultado do concurso 2154

99 65 07 60 21

73 83 20 84 12

08 00 59 66 42

11 95 77 34 86

Resultado do concurso 2153

62 66 20 05 63

49 89 73 31 59

40 88 70 30 02

28 14 13 53 80

Resultado do concurso 2152:

09 84 74 76 54

98 71 82 90 02

06 66 50 45 32

88 62 73 27 37

Resultado do concurso 2151:

00 64 11 30 90

53 34 46 27 50

31 96 61 80 83

05 70 04 24 86

Resultado do concurso 2150:

46 01 83 59 19

13 54 15 81 16

45 72 82 86 65

61 02 30 75 56

Resultado do concurso 2149:

63 33 42 75 40

68 67 89 24 85

11 57 53 39 47

95 91 93 65 58

Resultado do concurso 2148:

71 32 43 41 83

26 46 24 59 44

69 58 23 03 01

49 80 00 95 84

Resultado do concurso 2147:

64 02 78 87 88

45 24 41 95 76

19 61 36 44 72

46 93 67 62 73

Resultado do concurso 2146:

88 86 01 51 43

67 46 44 49 97

83 55 85 57 38

45 65 42 09 75

Resultado do concurso 2145:

70 98 22 12 73

52 18 68 23 66

34 35 32 08 16

30 28 75 29 82

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Premiação da Lotomania