Como jogar na Mega da Virada pelo celular com o app Loterias Caixa

As apostas para concorrer o prêmio de R$ 300 milhões da Mega da Virada 2020 podem ser feitas até às 17h da próxima quinta-feira, dia 31 de dezembro. Para evitar filas e as aglomerações nas lotéricas, é possível jogar na Mega da Virada pelo celular.

Prêmio de R$ 300 milhões pode render R$ 347 mil por mês.

Por meio do dispositivo móvel é possível fazer as apostas tanto pelo site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br), quanto pelo aplicativo Loterias Online, disponível para sistemas Android e iOS.

A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50. Tanto pelo site da Caixa quanto pelo aplicativo Loterias Caixa o pagamento é feito por meio do cartão de crédito. O gasto mínimo nas plataformas é de R$ 30.

Para alcançar o valor mínimo exigido pelas plataformas digitais da Caixa, é necessário apostar 7 números (R$ 31,50) ou 7 apostas simples (R$ 31,50).

Como jogar da Mega da Virada pelo celular?

Para apostar na Mega da Virada 2020 pelo aplicativo Loterias Caixa é bem simples. Confira o passo a passo a seguir e realize a sua aposta.

Primeiramente, é necessário instalar o app “Loterias Caixas” nas lojas para celulares Android ou iOS.

Com a instalação feita, ao executar o aplicativo, será feita a pergunta "Você tem mais de 18 anos?", caso tenha, marque a opção " Sim".

No primeiro uso, o aplicativo abrirá um tutorial de como fazer a utilização do sistema e em seguida é necessário preencher um login.

O login é feito com o CPF e uma senha. Caso não tenha login no Loterias Caixa, basta criar o seu na opção “cadastra-se”.

Após conseguir entrar em sua conta, basta selecionar a modalidade da Mega da Virada e, em seguida, apertar a opção “Aposte por R$ 4,50” .

. Feito isso, basta escolher as 6 dezenas entre as 60 disponíveis. Lembre-se de que o valor mínimo para apostar pelo aplicativo é R$ 30. Sendo assim, é necessário aumentar a quantidade de dezenas por jogo ou de apostas no carrinho.

Logo após, basta selecionar a opção “carrinho de apostas” e verificar se os seus jogos estão marcados corretamente. Se tudo estiver conforme a sua escolha, basta prosseguir para o pagamento selecionando “avançar para a forma de pagamento” .

Por fim, basta preencher os dados do seu cartão de crédito para efetuar o pagamento. Então, aperte "apostar e autorizar cobrança".

Com pagamento feito, agora é só torcer. Quem sabe o próximo milionário não pode ser você?

O processo para realizar a aposta pelo site Loterias Online é basicamente o mesmo. A única diferença está na plataforma, pois para usar o site não é preciso instalar nada no celular.

Números que mais saem na Mega da Virada

Ao longo da Mega da Virada, 11 concursos foram realizados, sendo o primeiro em 2009/2010 e o último em 2019/2020. Os números que mais saíram na Mega da Virada foram:

10 , quatro vezes;

, quatro vezes; 03, 05 e 36 , saíram três vezes cada;

, saíram três vezes cada; 02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58, saíram duas vezes cada.

Chances de acertar na Mega Sena da Virada

Dependendo da quantidade de números no volante, as chances de acertar o resultado final aumenta. O valor da aposta, no entanto, fica mais caro. Confira a seguir na tabela de preços e probabilidades da Caixa.

Quantidade Nº Jogados Valor de Aposta Probabilidade de acerto (1 em…) 6 R$ 4,50 50.063.860 7 R$ 31,50 7.151.980 8 R$ 126,00 1.787.995 9 R$ 378,00 595.998 10 R$ 945,00 238.399 11 R$ 2.079,00 108.363 12 R$ 4.158,00 54.182 13 R$ 7.722,00 29.175 14 R$ 13.513,50 16.671 15 R$ 22.522,50 10.003

Fonte: Caixa Econômica Federal

Até quando pode apostar na Mega da Virada?

As apostas para a Mega da Virada 2020 podem ser feitas até às 17h do dia 31 de dezembro, na próxima quinta-feira. O sorteio será realizado no mesmo dia, porém às 20h.