Mega da Virada 2020: até quando as apostas podem ser feitas?

As apostas da Mega da Virada 2020 já começaram nas lotéricas de todo o Brasil. E os apostadores que pretendem fazer uma fezinha nesta modalidade lotérica ainda tem bastante tempo para jogar. Isso porque o período de aposta se encerra no dia do sorteio, em 31 de dezembro de 2020.

O sorteio da Mega da Virada 2020 será às 20 horas (horário de Brasília). Os apostadores podem registrar suas apostas até às 17 horas nas casas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Este ano o prêmio estimado é de R$ 300 milhões e não há acúmulos. Ou seja, caso a faixa principal não tenha ganhadores, a premiação será dividida entre os acertadores da Quina e assim por diante.

Como apostar na Mega Sena da Virada pela internet?

As apostas pela internet são bem simples e práticas. Basta acessar o site Loterias Online, da Caixa e seguir o passo a passo:

Ao acessar o site, a Caixa vai te perguntar “ Você tem mais de 18 anos? “, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos.

“, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos. Em seguida, clique em “acessar”. no canto superior direito.

Caso você já tenha seu login basta acessar com CPF e senha. Do contrário, clique em “Cadastra-se” e seguia o passo a passo da Caixa.

Com login efetuado, você pode escolher algum combo de aposta que é oferecido pela Caixa. Ou, se preferir, pode montar o seu próprio jogo.

Para tentar acertar o resultado da Mega da Virada 2020, basta marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios. A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 4,50.

Além disso, valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Após escolher o seu jogo, basta clicar no carrinho e efetuar o pagamento. O pagamento só pode ser feito pelo cartão de crédito ou pela conta no Mercado Pago.

Com pagamento feito, agora é só torcer. Quem sabe o próximo milionário não pode ser você?

Números mais sorteados na Mega da Virada

Ao longo da Mega da Virada, 11 concursos foram realizados, sendo o primeiro em 2009/2010 e o último em 2019/2020. Os números que mais saíram na Mega da Virada foram:

10 , quatro vezes;

, quatro vezes; 03, 05 e 36 , saíram três vezes cada;

, saíram três vezes cada; 02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58, saíram duas vezes cada.

Dezenas sorteadas em todos os concursos da Mega

2009/ 2010, concurso 1140, as dezenas foram as seguintes: 10 27 40 46 49 58;

2010/ 2011, concurso 1245, as dezenas foram as seguintes: 02 10 34 37 43 50;

2011/ 2012, concurso 1350, as dezenas foram as seguintes: 03 04 29 36 45 55;

2012/ 2013, concurso 1455, as dezenas foram as seguintes: 14 32 33 36 41 52;

2013/ 2014, concurso 1560, as dezenas foram as seguintes: 20 30 36 38 47 53;

2014/ 2015, concurso 1665, as dezenas foram as seguintes: 01 05 11 16 20 56;

2015/ 2016, concurso 1775, as dezenas foram as seguintes: 02 18 31 42 51 56;

2016/ 2017, concurso 1890, as dezenas foram as seguintes: 05 11 22 24 51 53;

2017/ 2018, concurso 2000, as dezenas foram as seguintes: 03 06 10 17 34 37;

2018/ 2019, concurso 2110, as dezenas foram as seguintes: 05 10 12 18 25 33;

2019/ 2020, concurso 2220, as dezenas foram as seguintes: 03 35 38 40 57 58.

Uma curiosidade é que as dezenas 34 e 37 saíram duas vezes cada um e nos mesmos concursos: 1245 e 2000. Será que essa dupla também sairá na Mega da Virada 2021?

