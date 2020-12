Mega da Virada: site da Caixa tem falhas e atrapalha apostas

Faltando um dia para o sorteio da Mega da Virada, o site da Loterias CAIXA tem apresentado falhas. atrapalhado os apostadores em busca do prêmio de R$ 300 milhões. O resultado é previsto para às 20 horas do 31 de dezembro de 2020.

Além disso, o aplicativo Loterias CAIXA também se encontra fora do ar e deixando apenas as lotéricas como única alternativa para registro de apostas. O prêmio estimado para a Mega da Virada deste ano é de R$ 300 milhões para quem cravar as seis dezenas do resultado.

As apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31/12, dia do sorteio. O sorteio está previsto para iniciar às 20h e será transmito ao vivo por meio das redes sociais das Loterias CAIXA e pelas emissoras: Globo, SBT, Record, Band e Rede TV!.

Veja o passo a passo para apostar sem erro

Comunicado da Caixa sobre apostas

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou os serviços no canal lotérico apresentaram instabilidade parcial e intermitente hoje (30/12) e já se encontram plenamente restabelecidos.

“As apostas por meio do portal Loterias Online CAIXA podem apresentar tempo de resposta maior para voltar à normalidade. A CAIXA está atuando para normalizar e agilizar o serviço”, diz comunicado.

Apostadores da Mega da Virada reclamam da falha

Apostadores da Mega da Virada relatam que o site da Caixa tem apresentado falha desde a manha de quarta-feira (30).

“O site de loterias da Caixa está instável, nem um simples resultado se consegue ver. Quem vai fazer uma fézinha na Mega da Virada, se adiante”, comentou uma internauta. ” site não funciona, esta tendo oscilação esta impossível fazer apostas na mega sena da virada”, apontou outro.

@Caixa site não funciona, esta tendo oscilação esta impossível fazer apostas na mega sena da virada — Adriano Araujo (@Adriano43414242) December 30, 2020

O site de loterias da Caixa está instável, nem um simples resultado se consegue ver. Quem vai fazer uma fézinha na Mega da Virada, se adiante.

(Só para quem vai fazer, quem não vai, desconsidere a publicação) — Martinha 💯%PT 13 🦅 (@DfMartinha) December 30, 2020

